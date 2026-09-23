۹ مصدوم و یک فوتی در سه حادثه ۴۸ ساعت گذشته کردستان

پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته سه حادثه در نقاط مختلف استان رخ داد که تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر برای امدادرسانی به حادثهدیدگان در محل حاضر شدند.
وی افزود: در مجموع این حوادث ۱۰ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۹ نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان ادامه داد: نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، ضمن ارزیابی شرایط، اقدامات اولیه و خدمات مورد نیاز را برای حادثهدیدگان انجام دادند.
انتقال ۳ مصدوم به مراکز درمانی
جلالی با اشاره به روند امدادرسانی در این حوادث گفت: سه نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه توسط امدادگران هلالاحمر، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی اضافه کرد: برای پوشش این سه حادثه، سه تیم عملیاتی جمعیت هلالاحمر کردستان به محلهای حادثه اعزام شدند و نیروهای امدادی متناسب با شرایط هر حادثه اقدامات لازم را انجام دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان همچنین از شهروندان خواست هنگام مواجهه با حوادث، ضمن حفظ خونسردی، در کوتاهترین زمان ممکن با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند و نشانی دقیق محل حادثه و وضعیت حادثهدیدگان را به امدادگران اعلام کنند.
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