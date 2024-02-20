ثبت آلودگی هوا در ۶ شهر خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (یکم اسفندماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوای شهرستان خرمشهر به ۱۷۰ AQI رسیده که نشان دهنده وضعیت ناسالم بودن هوا برای همه گروه‌های سنی (قرمز) است.

بر اساس شاخص یادشده افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای ماهشهر ۱۳۸، اهواز ۱۲۴، اندیمشک ۱۱۲، هندیجان و آبادان ۱۰۹ AQI گزارش شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

بر اساس شاخص نامبرده افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص کیفی هوای شهرهای امیدیه، ایذه، دزفول، دشت آزادگان، شادگان و گتوند نیز قابل قبول است.

شهروندان ساکن شهرهای رامهرمز، شوش و شوشتر نیز روزی با هوای پاک را تجربه می‌کنند.