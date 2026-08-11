به گزارش خبرگزاری مهر، تئاتر-ارکسترال بزرگ «آرش» به تهیهکنندگی علی محتشم، کارگردانی علی سرابی و نویسندگی امید سهرابی از هفته دوم شهریور در رویال هال اسپیناس پالاس تهران روی صحنه میرود. محمد قدس مجری طرح و علی کریم مدیر اجرایی این پروژه هستند.
«آرش» اثری نمایشی و ارکسترال با محوریت یکی از شناختهشدهترین و ماندگارترین اسطورههای ایران است؛ داستان قهرمانی بزرگ از میان مردم که با حماسهاش رسم وطنداری را برایمان به ارث گذاشته است.
این پروژه با ترکیب نمایش، موسیقی و اجرای زنده ارکستر، روایتی تازه از اسطوره آرش و مفاهیمی چون هویت، جسارت، عشق و انتخاب را روی صحنه خواهد برد.
«آرش» با حضور چهرههای مطرح تئاتر، سینما و موسیقی ایران روی صحنه خواهد رفت.
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