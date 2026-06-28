۲۰ زندانی کرمانی با گذشت ۷۳ میلیارد تومانی شاکیان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت‌الله موسوی‌قوام، ظهر یکشنبه در مراسم آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد استان کرمان گفت: کمیته‌های صلح و سازش فعال در زندان‌های استان با برگزاری جلسات متعدد و دعوت از شاکیان پرونده‌ها، موفق شدند بیش از ۷۳ میلیارد تومان گذشت و تخفیف برای این ۲۰ زندانی جلب کنند.

وی با بیان اینکه شاکیان این پرونده‌ها با گذشت از بخشی از حقوق قانونی خود عملاً در زمره خیرین ستاد دیه قرار گرفتند، افزود: این اقدام نقش مهمی در فراهم شدن شرایط آزادی این زندانیان داشته است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی گفت: با تعامل و همراهی مطلوب مراجع قضایی سراسر استان و پیگیری‌های انجام شده، اعسار ۶۰۲ میلیارد تومان از بدهی این زندانیان مورد پذیرش قرار گرفت و پرداخت اقساط آن بر عهده خود زندانیان گذاشته شد.

وی ادامه داد: ستاد دیه نیز از محل کمک‌های مردمی و خیرین حدود چهار میلیارد تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت تأمین کرد تا امکان آزادی این افراد فراهم شود.

موسوی‌قوام، با اشاره به لغو جشن‌های گلریزان ماه رمضان به دلیل شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از هموطنان اظهار کرد: با وجود برگزار نشدن این برنامه‌ها، خیرین پس از آغاز سال جدید کمک‌های خود را به‌صورت موردی در اختیار ستاد قرار دادند و بخش عمده منابع مورد نیاز از همین محل تأمین شد.

وی همچنین از اختصاص ۲۴ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به استان کرمان خبر داد و افزود: نزدیک به یک میلیارد تومان از این اعتبار برای ۲۰ زندانی آزادشده در نظر گرفته شده است تا پس از معرفی به بانک‌های عامل از این وام‌های بدون سود بهره‌مند شوند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان درباره ترکیب زندانیان آزادشده گفت: از مجموع این افراد، ۱۴ نفر مربوط به شهرستان کرمان، سه نفر از جیرفت و از شهرستان‌های سیرجان، کهنوج و بم نیز هر کدام یک نفر هستند.

وی افزود: پنج نفر از این افراد بدهکار مالی، ۱۳ نفر محکوم به پرداخت مهریه و دو نفر نیز بابت نفقه در زندان به سر می‌بردند.

موسوی‌قوام، با اشاره به وضعیت کنونی زندانیان جرائم غیرعمد در استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۹۰ زندانی واجد شرایط جرائم غیرعمد در زندان‌های استان در حال تحمل حبس هستند که حدود نیمی از آنان، معادل ۱۸۶ نفر، مربوط به شهرستان کرمان هستند.

وی خاطرنشان کرد: ستاد دیه استان کرمان از ابتدای سال جاری تاکنون موفق شده است تعداد ۳۴ زندانی جرائم غیرعمد را با استفاده از حدود هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک‌های مردمی و خیرین آزاد کند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان ابراز امیدواری کرد که با تداوم مشارکت خیرین و حمایت نهادهای مسئول، زمینه آزادی سایر زندانیان واجد شرایط نیز در ماه‌های آینده فراهم شود.