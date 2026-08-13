رایزنی وزیرخارجه پاکستان و سفیر ایران؛ تأکید بردیپلماسی جهت ثبات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسحاق دار امروز با رضا امیری مقدم سفیر ایران در اسلام‌آباد دیدار کرد.



امیری مقدم با اشاره به تبادل مستمر هیات‌های بلندپایه بین تهران و اسلام‌آباد، گزارشی را در خصوص پیشرفت‌های حاصله در سازوکارهای نهادی دوجانبه با هدف تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف ارائه کرد.



اسحاق دار نیز تعهد پاکستان را برای تعمیق بیشتر تعامل با ایران در زمینه‌های کلیدی دارای اولویت اعلام کرد.دو طرف همچنین در مورد وضعیت در حال تحول منطقه‌ای تبادل نظر کردند.



معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان تاکید داشت که گفت‌وگو و دیپلماسی همچنان تنها راه مؤثر برای رسیدگی به مسائل مهم و دستیابی به صلح، ثبات و رفاه پایدار در منطقه است.

این دیدار همزمان با سفر «سید محسن رضا نقوی» وزیر کشور پاکستان به تهران انجام شد. نقوی روز گذشته در جریان سفر به جمهوری اسلامی ایران با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه و «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری دیدار و درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان نیز امروز در نشست خبری هفتگی خود در اسلام‌آباد، سفر نقوی به تهران را در ادامه رایزنی‌های اسلام‌آباد با جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط دوجانبه، تعاملات امنیتی و مشارکت در مسیر صلح و ثبات منطقه‌ای دانست.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌های پاکستان برای کمک به تعامل میان طرف‌های مذاکره و بازگرداندن آنها به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، بر استمرار رویکرد اسلام‌آباد در حمایت از تنش‌زدایی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسائل تأکید کرد.