پرورش بلدرچین؛ موتور محرک اشتغال خانگی در سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: در حالی که توسعه مشاغل خانگی و واحدهای تولیدی زودبازده، یکی از راهبردهای کلیدی برای رونق اشتغال در استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود، پرورش بلدرچین به عنوان یک فرصت استراتژیک، کم‌هزینه و پرسود است.

این صنعت کوچک اما پربازده، پتانسیل آن را دارد که با سرمایه‌گذاری اندک، سفره اقتصادی خانواده‌های روستایی و کم‌درآمد را دگرگون ساخته و گامی مؤثر در جهت جهش تولید و اشتغال‌زایی در مناطق مختلف استان بردارد.

یکی از ویژگی‌های برجسته پرورش بلدرچین، چرخه کوتاه تولید و بازگشت سریع سرمایه است؛ برخلاف طیف گسترده دامپروری که نیازمند فضای وسیع و هزینه‌های سنگین است؛ بلدرچین در فضاهای بسیار محدود قابل پرورش است؛ علاوه بر این، نیاز این پرنده به منابع آبی و خوراک محدود در مقایسه با سایر طیف‌های پروتئینی، با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت‌های منابع در سیستان و بلوچستان، یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود.

در بازار مصرف نیز، تقاضا برای گوشت و تخم بلدرچین به دلیل ارزش غذایی بالا و ویژگی‌های سلامت‌محور، در حال افزایش است؛ در نهایت، حمایت از این نوع فعالیت‌های اقتصادی خرد، می‌تواند ضمن کاهش نرخ بیکاری، پایداری معیشت را در جوامع محلی تضمین کرده و مسیر توسعه پایدار را در استان هموار سازد.

پرورش بلدرچین؛ صعنت نوپا سودآور در سیستان و بلوچستان

مهدی حسینی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در ارزیابی ظرفیت‌های تولیدی سیستان و بلوچستان، ضمن اشاره به پتانسیل‌های بالای این منطقه برای توسعه دام‌های کوچک، بر اهمیت و مزایای پرورش بلدرچین به عنوان یک صنعت نوپا اما بسیار سودآور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در اکثر نقاط سیستان و بلوچستان، زمینه پرورش بلدرچین به خوبی فراهم است و محدودیت جغرافیایی خاصی برای این فعالیت وجود ندارد؛ بر ارزش‌های غذایی استثنایی این پرنده اشاره نمود.

حسینی اظهار کرد: گوشت بلدرچین یکی از باکیفیت‌ترین منابع پروتئین محسوب می‌شود؛ به طوری که در هر ۱۰۰ گرم از آن، بین ۲۰ تا ۲۵ گرم پروتئین با قابلیت هضم بالا نهفته است. این محصول علاوه بر حفظ انرژی بدن و رفع خستگی، به واسطه دارا بودن عنصر سلنیوم که یک آنتی‌اکسیدان قدرتمند است، نقش مؤثری در تقویت سیستم ایمنی بدن ایفا می‌کند.

گوشت بلدرچین درمانی اثرگذار کم خونی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی افزود: به دلیل غنی بودن این گوشت از آهن، فسفر و ویتامین‌های گروه B، به ویژه B6 و B12، بلدرچین نقشی کلیدی در درمان کم‌خونی و بهبود عملکرد فسفر در بدن دارد.

وی ادامه داد: همچنین مصرف این محصول برای سلامت قلب، تقویت بینایی، حفظ سلامت پوست و حتی برای بیماران دیابتی بسیار توصیه می‌شود؛ از این رو، بلدرچین یکی از بهترین گزینه‌ها برای رژیم غذایی کودکان و سالمندان است.

حسینی در ادامه با تمرکز بر جنبه‌های اقتصادی، این صنعت را بسیار زودبازده توصیف کرد و گفت: دوره پرورش این پرنده تنها حدود ۴۰ روز است که این موضوع، چرخه سرمایه‌گذاری را بسیار تسریع می‌کند؛ برای مثال، در یک واحد پرورشی با ظرفیت ۴۰ هزار قطعه و دوره پرورش ۴۲ روزه، می‌توان به خروجی ۳۲ هزار قطعه لاشه بلدرچین دست یافت؛ از نظر اشتغال‌زایی نیز، مدیریت همین واحد ۴۰ هزار قطعه‌ای، موجب ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۸ نفر دیگر در زنجیره تولید می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در پاسخ به پرسش‌ها پیرامون قابلیت صادراتی این محصول تصریح کرد: اگرچه صنعت پرورش بلدرچین در استان سیستان و بلوچستان همچنان در مراحل نوپایی قرار دارد و تعداد واحدهای پرورشی در حال حاضر محدود است، اما با افزایش سطح زیر کشت و گسترش واحدهای تولیدی، رسیدن به مازاد تولید و ورود به بازارهای صادراتی کاملا امکان‌پذیر خواهد بود؛ با توسعه این صنعت، ظرفیت‌های صادراتی استان نیز به طور چشمگیری افزایش یابد.

پرورش بلدرچین؛ چشم انداز توسعه اقتصادی

مجتبی خاشی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش، در گفت و گو با خبرنگارمهر در رابطه پیرامون چشم‌انداز توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در این منطقه، بر اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی با ظرفیت‌های بالا تأکید کرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی یک واحد تولیدی پیشرفته و کاملا مکانیزه، خاطرنشان کرد: این واحد با بهره‌گیری از زنجیره کامل تولید، توانایی تولید ماهانه ۳۰۰ هزار قطعه را دارا بوده و بیش از ۴۵ نفر اشتغال مستقیم برای ساکنان منطقه ایجاد کرده است.

خاشی تصریح کرد: هرگونه فعالیت تولیدی که بر پایه نیازسنجی دقیق، با توجه به ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از فرصت‌های بالقوه شکل بگیرد، علاوه بر ایجاد اشتغال مولد، به استقرار درآمد پایدار در جامعه کمک شایانی خواهد کرد.

وی با اشاره به پتانسیل‌های متمایز شهرستان خاش افزود: خاش به دلیل موقعیت استراتژیک مکانی و جغرافیایی و همچنین برخورداری از شرایط اقلیمی ایده‌آل، همواره یکی از نقاط جذاب و سودآور برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی و دامپروری محسوب می‌شود؛ این ویژگی‌ها، خاش را به بستری مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی خاش با اذعان به چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان، خاطرنشان کرد: بی‌شک هر فعالیت تولیدی با چالش‌ها و موانعی نظیر نوسانات بازار فروش و افزایش مستمر قیمت نهاده‌های دامی مواجه است؛ با این حال، نهادهای مرتبط همواره در تلاش‌اند تا این چالش‌ها را مدیریت کنند.

وی همچنین تأکید کرد: جهت حمایت از تولیدکنندگان، تسهیلات ویژه و بسته‌های تشویقی متنوعی برای بهره‌برداران در نظر گرفته شده است تا مسیر راه‌اندازی و توسعه پرورش بلدرچین در خاش هموارتر شود.

خاشی در پایان با اشاره به پتانسیل‌های صادراتی و بازاری محصولات منطقه، گفت: بازارپسندی بالای محصولات اصلی و فرعی، به‌ویژه در بخش پرورش بلدرچین، موجب شده است که علاوه بر خود شهرستان، در سطح سیستان و بلوچستان و حتی استان‌های همجوار نیز مشتریان پروپاقرص و ثابتی برای این محصولات وجود داشته باشد که این امر، فرصت بی‌نظیری را برای توسعه تولید فراهم آورده است.