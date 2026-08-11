جاماندگان اربعین سه زندانی در خراسان جنوبی را به آزادی رساندند

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای پویش «به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم» همزمان با ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: همدلی و مشارکت مردم نوع‌دوست خراسان جنوبی در این پویش، بار دیگر جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و گذشت را به نمایش گذاشت و زمینه آزادی سه زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی بیان کرد: مجموع بدهی این سه زندانی ۴۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بود که با پذیرش اعسار به مبلغ ۴۰۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و همچنین کمک ستاد دیه استان و پرداخت تسهیلات به مبلغ سه میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال، زمینه آزادی آنان از زندان فراهم شد.

وی همچنین به نتایج جلسه هیئت امنای ستاد دیه استان اشاره کرد و گفت: در این نشست، پرونده هفت زندانی جرائم غیرعمد مورد بررسی قرار گرفت.

عبدی ادامه داد: مجموع بدهی این افراد ۶۷۳ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال بود که از این میزان، ۶۰۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعسار، ۵۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال گذشت شکات، یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال آورده مددجویان و یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال کمک ستاد دیه استان تأمین شد.

وی گفت: برای تکمیل فرآیند آزادی این هفت زندانی، مبلغ ۹ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص یافته است که پس از پرداخت، زمینه آزادی آنان نیز فراهم خواهد شد.

عبدی با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۴۶ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان چشم‌انتظار کمک خیران هستند، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۷ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی، با توجه به فرارسیدن مراسم‌های عزاداری پایانی ماه صفر، از مردم نیکوکار، خیران، کارآفرینان، بازاریان و خانواده‌های داغدار دعوت کرد با مشارکت در پویش‌های آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، زمینه بازگشت این افراد به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کنند.