یاد شهید خبرنگار قم در آیین «روایت مسعود» زنده نگه داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم «روایت مسعود» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید خبرنگار قمی شهید مسعود سلیمی و بازخوانی بخشی از ویژگیهای شخصیتی و جهادی وی در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قم برگزار شد.
در مراسم «روایت مسعود» مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، جمعی از خانوادههای معظم شهدا، مدیران و فعالان حوزه رسانه و دیگر مسئولان و چهرههای فرهنگی و رسانهای استان حضور داشتند.
این مراسم در جوار مزار شهید سلیمی برگزار شد تا یاد و خاطره این فعال رسانهای و خبرنگار شهید در فضایی با محوریت روایتگری از زندگی، فعالیتهای حرفهای و مجاهدتهای وی بازخوانی شود.
مهدی کبیریپور جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) در این مراسم با اشاره به نقش جوانان انقلابی در تحولات و حوادث مختلف کشور اظهار کرد: در هر بحران و حادثهای که از سوی دشمنان علیه کشور رقم میخورد، شاهد ظهور و رویش جمعی از جوانان انقلابی هستیم که در همان میدانها شناخته میشوند و ظرفیتهای خود را به نمایش میگذارند.
وی افزود: شهید مسعود سلیمی یکی از همین جوانان بود که توانایی، هنر، مهارت و ظرفیتهای خود را در مسیر آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و پاسداشت راه شهدا به کار گرفت و در نهایت نیز در میدان مبارزه با رژیم صهیونیستی جان خود را تقدیم کرد.
کبیریپور با بیان اینکه یاد و نام چنین شخصیتهایی باید برای نسلهای آینده زنده نگه داشته شود، ادامه داد: شهید سلیمی از جمله جوانانی بود که فعالیت و توانمندی خود را به یک مسیر مشخص و آرمانی پیوند زد و در این مسیر تا پای جان ایستادگی کرد.
در ادامه این مراسم، جمعی از فعالان رسانهای استان قم با بیان خاطراتی از شهید سلیمی، به تشریح ویژگیهای اخلاقی، حرفهای و روحیه جهادی وی پرداختند و بخشی از تجربههای خود از همراهی و ارتباط با این شهید را برای حاضران بازگو کردند.
در این بخش از برنامه، خاطرات مطرح شده تصویری از شهید سلیمی به عنوان چهرهای فعال در عرصه رسانه و فضای مجازی ارائه کرد و حاضران با مرور بخشی از مسیر زندگی و فعالیتهای او، یاد این شهید خبرنگار را گرامی داشتند.
همچنین زهرا سلیمی برادرزاده شهید با قرائت دلنوشتهای در وصف این شهید، بخشی از احساسات و خاطرات خود را با حاضران در میان گذاشت و فضای مراسم با یادآوری خاطرات شهید مسعود سلیمی رنگ و بوی عاطفی بیشتری به خود گرفت.
در پایان این آیین نیز از خانواده شهید مسعود سلیمی تجلیل و قدردانی شد و یاد و خاطره این شهید خبرنگار در کنار مزار او در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قم گرامی داشته شد.
شهید مسعود سلیمی از فعالان فضای مجازی و مدیر سابق دفتر خبرگزاری تسنیم در قم بود که در جریان حمله رژیم آمریکایی صهیونیستی به منطقهای در خیابان کارگر قم، در پانزدهم اسفند سال ۱۴۰۴ به شهادت رسید.
قم- مراسم گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگار شهید جنگ رمضان با عنوان «روایت مسعود» با حضور جمعی از مسئولان، فعالان رسانهای برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم «روایت مسعود» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید خبرنگار قمی شهید مسعود سلیمی و بازخوانی بخشی از ویژگیهای شخصیتی و جهادی وی در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قم برگزار شد.
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