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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

یاد شهید خبرنگار قم در آیین «روایت مسعود» زنده نگه داشته شد

یاد شهید خبرنگار قم در آیین «روایت مسعود» زنده نگه داشته شد

قم- مراسم گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگار شهید جنگ رمضان با عنوان «روایت مسعود» با حضور جمعی از مسئولان، فعالان رسانه‌ای برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم «روایت مسعود» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید خبرنگار قمی شهید مسعود سلیمی و بازخوانی بخشی از ویژگی‌های شخصیتی و جهادی وی در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قم برگزار شد.

در مراسم «روایت مسعود» مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، مدیران و فعالان حوزه رسانه و دیگر مسئولان و چهره‌های فرهنگی و رسانه‌ای استان حضور داشتند.

این مراسم در جوار مزار شهید سلیمی برگزار شد تا یاد و خاطره این فعال رسانه‌ای و خبرنگار شهید در فضایی با محوریت روایتگری از زندگی، فعالیت‌های حرفه‌ای و مجاهدت‌های وی بازخوانی شود.

مهدی کبیری‌پور جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) در این مراسم با اشاره به نقش جوانان انقلابی در تحولات و حوادث مختلف کشور اظهار کرد: در هر بحران و حادثه‌ای که از سوی دشمنان علیه کشور رقم می‌خورد، شاهد ظهور و رویش جمعی از جوانان انقلابی هستیم که در همان میدان‌ها شناخته می‌شوند و ظرفیت‌های خود را به نمایش می‌گذارند.

وی افزود: شهید مسعود سلیمی یکی از همین جوانان بود که توانایی، هنر، مهارت و ظرفیت‌های خود را در مسیر آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و پاسداشت راه شهدا به کار گرفت و در نهایت نیز در میدان مبارزه با رژیم صهیونیستی جان خود را تقدیم کرد.

کبیری‌پور با بیان اینکه یاد و نام چنین شخصیت‌هایی باید برای نسل‌های آینده زنده نگه داشته شود، ادامه داد: شهید سلیمی از جمله جوانانی بود که فعالیت و توانمندی خود را به یک مسیر مشخص و آرمانی پیوند زد و در این مسیر تا پای جان ایستادگی کرد.

در ادامه این مراسم، جمعی از فعالان رسانه‌ای استان قم با بیان خاطراتی از شهید سلیمی، به تشریح ویژگی‌های اخلاقی، حرفه‌ای و روحیه جهادی وی پرداختند و بخشی از تجربه‌های خود از همراهی و ارتباط با این شهید را برای حاضران بازگو کردند.

در این بخش از برنامه، خاطرات مطرح شده تصویری از شهید سلیمی به عنوان چهره‌ای فعال در عرصه رسانه و فضای مجازی ارائه کرد و حاضران با مرور بخشی از مسیر زندگی و فعالیت‌های او، یاد این شهید خبرنگار را گرامی داشتند.

همچنین زهرا سلیمی برادرزاده شهید با قرائت دلنوشته‌ای در وصف این شهید، بخشی از احساسات و خاطرات خود را با حاضران در میان گذاشت و فضای مراسم با یادآوری خاطرات شهید مسعود سلیمی رنگ و بوی عاطفی بیشتری به خود گرفت.

در پایان این آیین نیز از خانواده شهید مسعود سلیمی تجلیل و قدردانی شد و یاد و خاطره این شهید خبرنگار در کنار مزار او در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قم گرامی داشته شد.

شهید مسعود سلیمی از فعالان فضای مجازی و مدیر سابق دفتر خبرگزاری تسنیم در قم بود که در جریان حمله رژیم آمریکایی صهیونیستی به منطقه‌ای در خیابان کارگر قم، در پانزدهم اسفند سال ۱۴۰۴ به شهادت رسید.

کد مطلب 6913974

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