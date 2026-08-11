رهایی ۸ محکوم به قصاص نفس از چوبه‌ دار در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار داشت: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵، با تلاش‌های مستمر و بی‌وقفه اعضای شعب صلحی ویژه امور زندانیان و اهتمام ویژه رئیس دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی، تعداد ۸ فقره پرونده قصاص نفس با اخذ رضایت قطعی از اولیای دم به صلح و سازش انجامید و محکومان از اجرای حکم قصاص رهایی یافتند.

پوریانی با اشاره به نقش پویش‌های فرهنگی و مذهبی در این موفقیت‌ها تصریح کرد: این رضایت‌ها در قالب دو پویش سراسری «ایران همدل» و «به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم»، محقق شده است که نشان از تأثیرگذاری عمیق فرهنگ عاشورایی و همدلی ملی در حل معضلات قضایی و اجتماعی دارد.

وی افزود که این پویش‌ها با هدف ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه و با الهام از سیره اهل بیت(ع) برگزار شده‌اند.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه از زحمات بی‌شائبه اعضای شوراهای حل اختلاف حوزه‌های قضایی سوادکوه، بندپی‌شرقی، گلوگاه، بهشهر، آمل، تنکابن و محمودآباد که نقش کلیدی در میانجی‌گری و جلب رضایت اولیای دم ایفا کردند، قدردانی کرد.

پوریانی در پایان با اشاره به استمرار این روند گفت: سازش در پرونده‌های قصاص نفس یکی از اولویت‌های اصلی دادگستری استان است و امیدواریم با تداوم این پویش‌های خداپسندانه و همکاری مردم شریف استان، شاهد کاهش هرچه بیشتر پرونده‌های قضایی و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه باشیم.