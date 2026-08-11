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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

افزایش فعالیت سرویس جاسوسی اوکراین برای جذب شهروندان روس

افزایش فعالیت سرویس جاسوسی اوکراین برای جذب شهروندان روس

رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه درباره افزایش فعالیت سرویس جاسوسی اوکراین برای جذب شهروندان روس و ترغیب آنها به انجام عملیات‌های تروریستی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، الکساندر بورتنیکوف، رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه و کمیته ملی مبارزه با تروریسم این کشور اعلام کرد: سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین فعالیت‌های خود را برای جذب شهروندان روس به‌منظور اجرای حملات تروریستی تشدید کرده‌اند.

وی افزود: در سال ۲۰۲۶، سه تلاش خرابکاران اوکراینی برای نفوذ به خاک روسیه خنثی شده است.

اوکراین که در جنگ و عملیات نظامی از روسیه شکست خورده است در ماه های اخیر، اقدامات ایذائی و تروریستی علیه مسکو را افزایش داده است.

کارشناسان هدف از حملات پهپادی و اقدامات تروریستی اوکراین را وادار کردن روسیه به دادن امتیاز در میز مذاکره ارزیابی می کنند.

کد مطلب 6914173

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