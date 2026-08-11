افزایش فعالیت سرویس جاسوسی اوکراین برای جذب شهروندان روس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، الکساندر بورتنیکوف، رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه و کمیته ملی مبارزه با تروریسم این کشور اعلام کرد: سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین فعالیت‌های خود را برای جذب شهروندان روس به‌منظور اجرای حملات تروریستی تشدید کرده‌اند.

وی افزود: در سال ۲۰۲۶، سه تلاش خرابکاران اوکراینی برای نفوذ به خاک روسیه خنثی شده است.

اوکراین که در جنگ و عملیات نظامی از روسیه شکست خورده است در ماه های اخیر، اقدامات ایذائی و تروریستی علیه مسکو را افزایش داده است.

کارشناسان هدف از حملات پهپادی و اقدامات تروریستی اوکراین را وادار کردن روسیه به دادن امتیاز در میز مذاکره ارزیابی می کنند.