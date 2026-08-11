به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی ظهر سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: همزمان با افزایش تردد زائران به مقصد مشهد مقدس در دهه پایانی ماه صفر، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی تمهیدات ویژه‌ای برای ارتقای ایمنی و تسهیل تردد زائران در محورهای استان در نظر گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی افزود: علاوه بر اجرای اقدامات ایمنی در محورهای مواصلاتی، گشت‌های راهداری به‌صورت مستمر در مسیرهای پرتردد و اصلی استان حضور دارند تا پوشش مناسبی برای مسیر تردد زائران فراهم شود.

وی با اشاره به آماده‌سازی مجتمع‌های خدماتی رفاهی استان گفت: ۱۳ مجتمع خدماتی رفاهی برای ارائه خدمات و امکانات مورد نیاز زائران امام رضا(ع) آماده شده است.

میقانی ادامه داد: برای پاسخگویی به تقاضای سفر در این ایام، پیش‌بینی‌های لازم برای به‌کارگیری ۱۵۰ دستگاه اتوبوس انجام شده و تیم عملیاتی این اداره‌کل نیز برای تسریع در روند بازگشت زائران و نظارت بر فرآیند حمل‌ونقل در مشهد مقدس مستقر شده است.

وی پایش لحظه‌ای وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی را از دیگر اقدامات این اداره‌کل عنوان کرد و گفت: این اقدام با هدف تسهیل تردد و ارتقای امنیت زائران حرم رضوی انجام می‌شود.