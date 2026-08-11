فعله گری: سقف تبصره ماده ۱۰۰ مالیات به ۷۲ میلیارد تومان رسید

مصطفی فعله‌گری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سقف بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ به ۷۲۰ میلیارد ریال افزایش یافته و صاحبان مشاغلی که مجموع فروش سالانه آنها تا این مبلغ باشد، می‌توانند از ظرفیت این تبصره استفاده کنند.

وی افزود: سقف تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته و این اقدام با هدف همراهی بیشتر با اصناف، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و کاهش دغدغه‌های صاحبان مشاغل انجام شده است.

فعله‌گری با اشاره به شرایط فعالیت برخی اصناف اظهار کرد: با توجه به برخی محدودیت‌های صاحبان مشاغل در نگهداری و ارائه اسناد و مدارک قانونی، ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با هدف تسهیل امور مؤدیان و کاهش فرآیندهای رسیدگی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان تصریح کرد: مؤدیان واجد شرایط با استفاده از این ظرفیت می‌توانند تکالیف مالیاتی خود را با سهولت بیشتری انجام دهند و افزایش سقف این تبصره نیز دامنه استفاده صاحبان مشاغل از این تسهیلات را افزایش داده است.

وی ادامه داد: افزایش سقف بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ به ۷۲ میلیارد تومان، نشان‌دهنده رویکرد سازمان امور مالیاتی برای تعامل، همراهی و تسهیل شرایط فعالیت اصناف است و می‌تواند بخشی از دغدغه‌های مؤدیان صنفی را کاهش دهد.

فعله‌گری همچنین درباره تسهیلات مربوط به گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: صدور یا تمدید این گواهی برای مؤدیانی که دارای بدهی مالیاتی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال هستند، امکان‌پذیر شده است.

وی با اشاره به فرصت پیش‌بینی شده برای بخشودگی جرایم مالیاتی افزود: مؤدیان می‌توانند تا ۲۵ مردادماه از ظرفیت‌های قانونی بخشودگی جرایم استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان خاطرنشان کرد: در این زمینه امکان برخورداری از بخشودگی با ۲۰ درصد بیشتر از سقف مقرر در بخشنامه بخشودگی جرایم فراهم شده است و مؤدیان می‌توانند با استفاده از این فرصت نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود اقدام کنند.

فعله‌گری همچنین از تمدید مهلت انجام برخی تکالیف مالیاتی خبر داد و گفت: مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی، فرم تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه درآمد املاک و مستغلات تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی تأکید کرد: مؤدیان باید از فرصت‌های قانونی و تسهیلات پیش‌بینی شده استفاده کرده و تکالیف مالیاتی خود را در مهلت مقرر انجام دهند تا بتوانند از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شوند.