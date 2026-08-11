«فستیوای» پروژه جدید رامبد جوان شد؛ خلق اثر هنری با کمک هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه‌ای پروژه، «فستیوای» تجربه‌ای تازه در ترکیب هنر، سرگرمی و هوش مصنوعی است و در ایران برای نخستین بار است که مسابقه‌ای با این مختصات ساخته می‌شود.

رامبد جوان در تازه‌ترین فعالیتش در عرصه برنامه‌سازی مسابقه بزرگ «فستیوای» را با محوریت خلق آثار هنری با هوش مصنوعی وارد مرحله پیش‌تولید کرد.

«فستیوای» نام موقت پروژه است و پلتفرم پخش، زمان آغاز فراخوان و حضور علاقه‌مندان در آن، به‌زودی اعلام خواهد شد.

«کارناوال» آخرین فعالیت رامبد جوان در عرصه برنامه‌سازی است که سال گذشته تولید و پخش شد.