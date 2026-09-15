به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فرجی، معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به اهمیت بهینهسازی مصرف انرژی در امنیت غذایی کشور اظهار کرد: بررسی روند طیشده از برنامه اول توسعه تا آغاز برنامه هفتم، از تغییر قابل توجه در ترکیب سبد انرژی بخش کشاورزی حکایت دارد.
وی افزود: در آغاز برنامه اول توسعه، ۹۳ درصد سبد انرژی بخش کشاورزی به فرآوردههای نفتی و ۷ درصد به برق اختصاص داشت، اما این ترکیب در طول برنامههای توسعه تغییر کرده است.
برق و گاز طبیعی؛ دو حامل اصلی سبد انرژی در آغاز برنامه هفتم
دبیر کمیته نهادسازی، فرهنگسازی و ظرفیتسازی کارگروه ملی بهینهسازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به وضعیت سبد انرژی بخش کشاورزی در آغاز برنامه هفتم توسعه گفت: در این مقطع سهم فرآوردههای نفتی به ۳۱.۸ درصد کاهش یافته، در حالی که سهم برق به ۳۶.۷ درصد و سهم گاز طبیعی به ۳۱.۵ درصد رسیده است.
فرجی ادامه داد: این تغییر نشان میدهد سهم فرآوردههای نفتی در سبد انرژی بخش کشاورزی نسبت به آغاز برنامه اول توسعه ۶۱.۲ درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم برق و گاز طبیعی افزایش پیدا کرده است.
وی تأکید کرد: تغییر ترکیب حاملهای انرژی در بخش کشاورزی، بخشی از روند حرکت این بخش در مسیر بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش وابستگی به فرآوردههای نفتی است.
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