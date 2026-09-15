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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

وابستگی بخش کشاورزی به فرآورده‌های نفتی ۶۱.۲ درصد کاهش یافت

وابستگی بخش کشاورزی به فرآورده‌های نفتی ۶۱.۲ درصد کاهش یافت

یک مسئول دولتی گفت: سهم فرآورده‌های نفتی در سبد انرژی بخش کشاورزی از ۹۳ درصد در آغاز برنامه اول توسعه با کاهش ۶۱.۲ درصدی به ۳۱.۸ درصد در آغاز برنامه هفتم توسعه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فرجی، معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی در امنیت غذایی کشور اظهار کرد: بررسی روند طی‌شده از برنامه اول توسعه تا آغاز برنامه هفتم، از تغییر قابل توجه در ترکیب سبد انرژی بخش کشاورزی حکایت دارد.

وی افزود: در آغاز برنامه اول توسعه، ۹۳ درصد سبد انرژی بخش کشاورزی به فرآورده‌های نفتی و ۷ درصد به برق اختصاص داشت، اما این ترکیب در طول برنامه‌های توسعه تغییر کرده است.

برق و گاز طبیعی؛ دو حامل اصلی سبد انرژی در آغاز برنامه هفتم

دبیر کمیته نهادسازی، فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی کارگروه ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به وضعیت سبد انرژی بخش کشاورزی در آغاز برنامه هفتم توسعه گفت: در این مقطع سهم فرآورده‌های نفتی به ۳۱.۸ درصد کاهش یافته، در حالی که سهم برق به ۳۶.۷ درصد و سهم گاز طبیعی به ۳۱.۵ درصد رسیده است.

فرجی ادامه داد: این تغییر نشان می‌دهد سهم فرآورده‌های نفتی در سبد انرژی بخش کشاورزی نسبت به آغاز برنامه اول توسعه ۶۱.۲ درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم برق و گاز طبیعی افزایش پیدا کرده است.

وی تأکید کرد: تغییر ترکیب حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی، بخشی از روند حرکت این بخش در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش وابستگی به فرآورده‌های نفتی است.

کد مطلب 6947615

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
      پاسخ
      چه کاهشی هزینه انرژی ۱۰ برابر کردید با اینکار کشاورزی تعطیل کردید

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