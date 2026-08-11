به گزارش خبرگزاری مهر مسعود خواجهوند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی و با هدف تشویق مشترکین به صرفهجویی در مصرف برق، مشترکین با مصرف کمتر از حد مجاز مصرف، چنانچه مصرف خود را از ابتدای خردادماه تا پایان شهریورماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش دهند، مشمول ۳۰ درصد تخفیف در بهای برق مصرفی میشوند.
وی تاکید کرد: این طرح شامل مشترکینی میباشد که حد مجاز مصرف را رعایت نمودهاند.
مدیرعامل توزیع برق استان البرز در ادامه افزود: متقاضیان خانگی که به صورت داوطلبانه نسبت به نصب و بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی رویتپذیر به ظرفیت ۵ کیلووات دارای تاییدیه وزارت نیرو اقدام نمایند شامل ۲۰ درصد تخفیف بهای برق در ماههای گرم سال و مشترکین با «نصب و بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی به همراه ذخیرهساز» مشمول ۳۰ درصد تخفیف بهای برق تا پایان سال ۱۴۰۵ خواهند شد.
البته مجموع تخفیفهای اعمالی بر بهای برق هر مشترک بیشتر از ۳۰ درصد نخواهد بود.
مسعود خواجهوند در پایان از مشترکین و مردم خواست تا با صرفه جویی در مصرف برق به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، ما را در حفظ پایداری شبکه برق یاری نمایند.
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