موانع قانونی برای تسریع در تأمین مسکن ایثارگران اصفهان برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با اشاره به اهمیت و جایگاه ایثارگران در نظام اسلامی اظهار کرد: باید با همکاری و هم‌افزایی تمام دستگاه‌های اجرایی، بستری فراهم شود تا آمار خانواده‌های شهید و ایثارگر فاقد مسکن در استان اصفهان به صفر برسد و این مطالبه بحق، در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.

امام جمعه اصفهان با انتقاد از سازوکار فعلی بیمه ساختمانی تصریح کرد: بازنگری در قوانین، به‌ویژه در حوزه بیمه ساختمانی، از ضرورت‌های امروز است. متأسفانه در شرایط فعلی، مالکان هزینه‌های سنگین بیمه را پرداخت می‌کنند اما در قبال آن، خدمات متناسبی دریافت نمی‌کنند؛ لذا لازم است این قوانین با رویکرد تسهیل‌گری مورد بازنگری قرار گیرد تا موانع موجود از مسیر توسعه پروژه‌های عمرانی برداشته و روند خانه‌دار شدن ایثارگران با سرعت بیشتری دنبال شود.

۶۲۰۰ خانواده ایثارگر در اصفهان خانه‌دار شدند

در ادامه این دیدار، مسعود نیک‌بخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مسکن ایثارگران گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و تعامل مستمر با اداره‌کل راه و شهرسازی، تاکنون مسکن ۶ هزار و ۲۰۰ ایثارگر در استان تأمین شده است.

وی با اعلام اینکه آمار خانواده‌های شهید فاقد مسکن در ۱۴ شهرستان استان به صفر رسیده است، افزود: در شهرستان لنجان زمین‌های ویلایی به مشمولان واگذار شده و در شهرستان سمیرم نیز مسکن ۳۳۰ نفر از ایثارگران تأمین گردیده است. همچنین با استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن و بازنگری در تعهدات قانونی، امکان بهره‌مندی جانبازان زیر ۲۵ درصد نیز از طرح‌های تأمین مسکن فراهم شده است.

هدف‌گذاری برای ۱۲ هزار پرونده باقی‌مانده

نیک‌بخت با بیان اینکه اولویت اصلی بنیاد شهید، تأمین مسکن ۱۲ هزار پرونده باقی‌مانده در سطح استان است، خاطرنشان کرد: در سال جاری فرآیند واگذاری زمین در شهرستان‌های شاهین‌شهر، خمینی‌شهر و اصفهان برای ۶ هزار متقاضی دیگر آغاز خواهد شد تا گام بزرگی برای رساندن آمار بی‌مسکنی در این جامعه هدف به عدد صفر برداشته شود.

وی در پایان به سایر برنامه‌های راهبردی این نهاد اشاره کرد و گفت: احداث «خانه ایثار» ویژه نگهداری از جانبازان، ایجاد مرکز توانبخشی و ساخت بیمارستان تخصصی ایثارگران از مهم‌ترین اولویت‌های بنیاد شهید است. برای تجهیز این بیمارستان تخصصی ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است تا شاهد ارتقای محسوس سطح خدمات درمانی و رفاهی به جامعه ایثارگری استان باشیم.