به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای نمایش، «طوروپ طرب» به نویسندگی خیرالله تقیانیپور که پیشتر در بازههای ۲۷ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد و ۸ تا ۱۲ تیر روی صحنه رفته بود، بار دیگر به صحنه بازمیگردد هر شب ساعت ۲۲:۳۰ روی صحنه میرود.
در این اثر علیرضا ناصحی، وحید نفر، محسن بهرامی، محمدهادی عطایی، خالق استواری، امیر عدلپرور، علی لیاقی، امین آذری، سهیل ساعی و الهه شهپرست به ایفای نقش میپردازند.
یاسمین برزگری سرپرست گروه کارگردانی، سهیل سمیاری دستیار کارگردان و برنامهریز و نسترن زینلی منشی صحنه هستند. سینا ییلاقبیگی طراحی صحنه و هانیه نصیری طراحی لباس را برعهده دارند.
طراحی پوستر و بروشور این نمایش توسط مهدی دوایی انجام شده و محسن بیده مدیر روابط عمومی و تبلیغات، آرمان صادقی مشاور رسانه، سورنا علی بالایی طراح نور و فرهاد اعتمادی عکاس پروژه هستند.
در بخش موسیقی نیز امیر صدیقیان سرپرستی گروه موسیقی را برعهده دارد و حمیدرضا کیانی (تار و آواز)، بهنوش کاظمیزاده (کمانچه)، پریسا روزبهانی (سازهای کوبهای) و احسان سامانیمنش (تمبک، ادوات و ضربیخوانی) با این پروژه همکاری دارند.
«طوروپِ طرب» داستان عدهای مطرب را روایت میکند که پس از مرگ در «تاریکستان» گرفتار شدهاند و برای رسیدن به دنیایی دیگر تلاش میکنند.
دور دوم اجرای «طوروپِ طرب» از ۲۳ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ در عمارت نوفللوشاتو آغاز میشود و پیشفروش بلیت آن نیز در سایت تیوال آغاز شده است.
نظر شما