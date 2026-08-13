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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

«طوروپِ طرب» به صحنه برمی‌گردد

«طوروپِ طرب» به صحنه برمی‌گردد

نمایش «طوروپِ طرب» به کارگردانی حمیدرضا خلیلی از ۲۳ مرداد دور دوم اجراهای خود را در عمارت نوفل‌لوشاتو آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، «طوروپ طرب» به نویسندگی خیرالله تقیانی‌پور که پیش‌تر در بازه‌های ۲۷ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد و ۸ تا ۱۲ تیر روی صحنه رفته بود، بار دیگر به صحنه بازمی‌گردد هر شب ساعت ۲۲:۳۰ روی صحنه می‌رود.

در این اثر علیرضا ناصحی، وحید نفر، محسن بهرامی، محمدهادی عطایی، خالق استواری، امیر عدل‌پرور، علی لیاقی، امین آذری، سهیل ساعی و الهه شه‌پرست به ایفای نقش می‌پردازند.

یاسمین برزگری سرپرست گروه کارگردانی، سهیل سمیاری دستیار کارگردان و برنامه‌ریز و نسترن زینلی منشی صحنه هستند. سینا ییلاق‌بیگی طراحی صحنه و هانیه نصیری طراحی لباس را برعهده دارند.

طراحی پوستر و بروشور این نمایش توسط مهدی دوایی انجام شده و محسن بیده مدیر روابط عمومی و تبلیغات، آرمان صادقی مشاور رسانه، سورنا علی بالایی طراح نور و فرهاد اعتمادی عکاس پروژه هستند.

در بخش موسیقی نیز امیر صدیقیان سرپرستی گروه موسیقی را برعهده دارد و حمیدرضا کیانی (تار و آواز)، بهنوش کاظمی‌زاده (کمانچه)، پریسا روزبهانی (سازهای کوبه‌ای) و احسان سامانی‌منش (تمبک، ادوات و ضربی‌خوانی) با این پروژه همکاری دارند.

«طوروپِ طرب» داستان عده‌ای مطرب را روایت می‌کند که پس از مرگ در «تاریکستان» گرفتار شده‌اند و برای رسیدن به دنیایی دیگر تلاش می‌کنند.

دور دوم اجرای «طوروپِ طرب» از ۲۳ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ در عمارت نوفل‌لوشاتو آغاز می‌شود و پیش‌فروش بلیت آن نیز در سایت تیوال آغاز شده است.

کد مطلب 6915668

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