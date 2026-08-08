رقیب اروپایی اینترنت ماهواره ای آمریکایی از راه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یک کمیسیونی در اروپا اکنون طرح اجرایی جامع و قابل اتکا برای سامانه خدمات پهن‌باند ماهواره‌ای مستقل اتحادیه اروپا (IRIS²) دارد که به معنای آن است که طرح مذکور مرحله برنامه ریزی را پشت سر گذاشته و به سمت اجرا در مقیاس کلی در حرکت است.

کمیسیون مذکور توافقنامه ای با تولیدکنندگان اروپایی، سازمان فضایی اتحادیه اروپا(ESA) و شرکای دیگر امضا کرده است. مذاکرات آنها طی چندماه گذشته به آنها امکان داد تا طرحی دقیق از خوشه ماهواره ای، مقدمات ساخت واقعی ماهواره‌ها و همچنین برنامه‌های خود برای تأمین زیرساخت‌های زمینی و خدمات پرتاب را نهایی و تأیید کنند. آنها همچنین قیمت مورد نظر IRIS²و سرمایه گذاری های اپراتور خصوصی را نهایی کرده اند.

شرکای تولید توافق کرده اند تا ماهواره های بیشتری بسازند و تحویل دهند. IRIS² تحت این توافقنامه خوشه ای متشکل از ۳۴۸ ماهواره خواهد بود که ۶۶ ماهواره بیشتر از تعداد ماهواره های اولیه‌ای است که این پروژه در ابتدا برای مدار پایین زمین (LEO) در نظر گرفته بود.

آژانس فضایی اتحادیه اروپا اعلام کرد ماهواره های اضافی قابلیت های خوشه در زمینه سرویس های دفاعی، امنیتی و اضطراری را افزایش می دهند. در بیانیه آن آمده است: چنین تقویتی ظرفیت دولتی امن را در منطقه اروپا ۶۰ درصد و در سطح جهانی ۵۴ درصد افزایش می دهد وهمزمان توانمندی این منطقه برای پشتیبانی از ماموریت های حیاتی طی بحران را بیشتر می کند.

کمیسیون مورد نظر و شرکای آن قصد دارد نخستین ماهواره این خوشه را در ۲۰۲۹ میلادی پرتاب کنند و سرویس های آن را به تدریج از همان سال به کار گیرند.

IRIS² در مقایسه با خوشه استارلینک که بیش از ۱۰ هزار ماهواره فعال دارد، بسیار کوچک است. برخلاف اسپیس ایکس که قرار بود یک شبکه خدمات پهنای باند تجاری وسیعی را ارائه دهد، هدف اصلی IRIS²تامین ارتباطی ایمن و معتبر برای کاربران دولتی در اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای شریک مانند نروژ و ایسلند است.