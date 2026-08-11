به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر عظیمالشأن اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی(ع)، مردم ولایتمدار شهرستان الیگودرز با حضور در مراسم دستهروی و عزاداری ۲۸ صفر، در سوگ این مناسبتهای جانسوز به عزاداری خواهند پرداخت.
این مراسم امسال با حالوهوایی متفاوت و معنویتر برگزار میشود و پیکر مطهر شهید تازهتفحصشده «جمشید صالحی فریدن»، از شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، بر دوش مردم شهیدپرور الیگودرز تشییع خواهد شد.
حضور پیکر این شهید والامقام در میان مردم و عزاداران ۲۸ صفر، جلوهای از پیوند فرهنگ عاشورا، ایثار و شهادت با آیینهای مذهبی و سوگواری مردم شهرستان خواهد بود و فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان دوران دفاع مقدس فراهم میکند.
زمان و مسیر تشییع
این مراسم چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح برگزار میشود.
مسیر حرکت از میدان امام خمینی(ره) به سمت گلزار شهدای الیگودرز اعلام شده است.
از عموم مردم شهیدپرور و عزاداران شهرستان الیگودرز دعوت شده است با حضور گسترده در این مراسم، ضمن عرض ارادت به ساحت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)، پیکر مطهر این شهید تازهتفحصشده را در مسیر تشییع همراهی کنند.
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