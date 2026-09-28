قاتل فراری پس از ۲ ماه زندگی مخفیانه دستگیر شد

سرهنگ حسن علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در جریان درگیری و وارد کردن ضربات متعدد چاقو، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های اطلاعاتی، سرنخ‌هایی از محل اختفای متهم به دست آوردند و مشخص شد وی پس از ارتکاب جرم برای فرار از دست قانون، به یکی از استان‌های همجوار متواری شده و حدود دو ماه در آنجا به صورت مخفیانه زندگی کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: کارآگاهان با تداوم تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی، محل اختفای متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

وی بیان کرد: مأموران در یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر و پس از انتقال به استان اصفهان، تحقیقات تخصصی از وی را ادامه دادند.

اختلاف شخصی علت قتل بود

علی‌اکبری تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کرد و انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد.

وی گفت: پس از تکمیل اقدامات اولیه و تشکیل پرونده، متهم برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت کنترل اختلافات و جلوگیری از تبدیل آنها به درگیری و رفتارهای خشونت‌آمیز خاطرنشان کرد: اختلافات شخصی نباید به درگیری و اقدامات خشونت‌آمیز منجر شود و افراد باید برای حل اختلافات خود از مسیرهای قانونی استفاده کنند.

وی افزود: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اطلاعاتی، شناسایی و دستگیری مرتکبان جرائم خشن را با جدیت دنبال می‌کند و اقدامات مجرمانه پس از وقوع جرم نیز با انجام تحقیقات تخصصی و اطلاعاتی پیگیری خواهد شد.