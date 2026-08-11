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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

افزایش تدریجی دمای هوا در کرمانشاه از پنجشنبه

افزایش تدریجی دمای هوا در کرمانشاه از پنجشنبه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم هوای صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در استان خبر داد و گفت: دمای هوا از پنجشنبه به تدریج افزایش می‌یابد.

لی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان تا پایان هفته صاف تا کمی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات نیز وزش باد، به‌ویژه در مناطق شرقی و شمالی استان، پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی ساعات نیز رشد ابر در آسمان استان دور از انتظار نیست و شرایط جوی در روزهای پیش‌رو عمدتاً پایدار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: متوسط دمای هوا که طی امروز و فردا (چهارشنبه) تغییرات چندانی نخواهد داشت، از روز پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده در غالب نقاط استان به آرامی افزایش می‌یابد.

زورآوند در ادامه با اشاره به دمای ثبت‌شده در مناطق مختلف استان گفت: قصرشیرین با ۴۷ درجه و سرپل‌ذهاب با ۴۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان کرمانشاه گزارش شده‌اند.

کد مطلب 6914452

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