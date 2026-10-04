یحیی سریع از پیشروی برق آسای نیروهای یمنی در شرق الجوف خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروهای مسلح ما، به لطف خداوند متعال،موفق به هدف قرار دادن و بیرون راندن مزدوران دشمن سعودی از شرق الجوف شدند.نیروهای مسلح ما در شرق الجوف، پس از تلاش‌های ناموفق مزدوران برای پیشروی به سمت مواضع نیروهای مسلح ما، آنها را هدف قرار داده و درهم شکستند.

وی افزود: در جریان این عملیات دستاوردهای زیر حاصل شد؛

- انهدام تعداد زیادی از خودروهای متعلق به مزدوران سعودی

- کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از افراد دشمن

- تعقیب مزدوران فراری در صحرای الجوف

- هدف قرار دادن تجمعات دشمن با موشک‌های بالستیک و پهپاد

یحیی سریع تاکید کرد: درود بر مردم الجوف و مأرب که در کنار مردم و کشور خود در کنار حق ایستاده‌اند و در کنار نیروهای مسلح خود در مقابله مؤثر و قاطع با دشمن ایستاده‌اند. به یاری خداوند، آنها تحرکات مزدوران را خنثی کردند، پیشروی‌های آن را درهم شکسته و مزدوران را از بین بردند و نقشه‌ها و اهداف آن را نقش بر آب کردند. آنها رویاها، جاه‌طلبی‌ها و رویاهای مزدوران را در بیابان‌ها و دره‌ها دفن کردند. این یمن آزاد و سربلند است.