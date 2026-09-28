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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

کتانفروش: شبکه ملی مزارع بستر مناسب پیوند علم و تجربه در کشاورزی است

کتانفروش: شبکه ملی مزارع بستر مناسب پیوند علم و تجربه در کشاورزی است

اراک- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: شبکه ملی مزارع الگویی استراتژیک برای پیوند میان دستاوردهای علمی مراکز تحقیقاتی و تجربیات عملی کشاورزان پیشرو این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کتان فروش ظهر دوشنبه در یازدهمین نشست کاروان ترویج بهره‌وری ویژه« الگوی ملی کشت در استان مرکزی اظهار کرد: ایجاد حلقه اتصال مستحکم میان بخش‌های تحقیقات، کارشناسی و بهره‌برداران، مورد تأکید است.

وی افزود: ارتقای سطح دانش و توانمندی کشاورزان، مستلزم تقویت دو رکن اصلی تقویت بنیه علمی و تخصص کارشناسان و فرآیند نظام‌مند انتقال تجربیات موفق کشاورزان پیشرو به سایر فعالان این حوزه است.

کتان‌فروش تصریح کرد: در کنار دستاوردهای علمی، تجربیات ارزشمند و عملی کشاورزان پیشرو نیز یکی از سرمایه‌های استراتژیک و غیرقابل انکار بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: باید بستری فراهم شود که تجربیات، به شکلی نظام‌مند و ساختاریافته در اختیار تمامی بهره‌برداران قرار گیرد و از اتلاف فرصت‌ها جلوگیری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی «شبکه ملی مزارع الگویی کشاورزی» را ظرفیت کلیدی و موتور محرک این تحول دانست و تاکید کرد: این شبکه با ایجاد پیوند میان چهار رکن اصلی محققان، کارشناسان، مروجان و کشاورزان، بستری پویا برای تبادل یافته‌های علمی و الگوبرداری از تجربیات موفق مزرعه‌ای ایجاد می کند.

وی افزود: هدف نهایی از این اقدامات، حرکت به سوی کشاورزی هوشمند و بهره‌ور از طریق ترکیب علم روز و تجربه عملی است تا از این طریق، پایداری تولید و امنیت غذایی در سطح استان و کشور تضمین شود.

الگوی کشت؛ کلید افزایش بهره‌وری و ارتقای تاب‌آوری کشاورزی مقابل تغییر اقلیم است

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، الگوی کشت را یکی از محورهای اساسی در مدیریت تغییر اقلیم و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دانست و گفت: انتخاب و توسعه محصولات متناسب با استعداد و قابلیت اراضی، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف نهاده‌ها و تقویت تاب‌آوری منابع طبیعی و تولید کشاورزی است.

علی اکبر داودی راد افزود: در آمایش سرزمین، توجه به الگوی کشت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر منطقه، محصولات مناسب انتخاب و تولید شوند.

کتانفروش: شبکه ملی مزارع بستر مناسب پیوند علم و تجربه در کشاورزی است

وی ادامه داد: حرکت در مسیر الگوی کشت، علاوه بر افزایش بهره‌وری، موجب ارتقای تاب‌آوری طبیعت و نظام‌های تولید کشاورزی می‌شود و می‌تواند به کاهش مصرف نهاده‌های تولید نیز کمک کند.

داودی‌راد تصریح کرد: این اقدامات در نهایت به پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی منجر خواهد شد و تحقق این هدف، نیازمند بهره‌گیری از دانش و یافته‌های علمی و همراهی بهره‌برداران بخش کشاورزی است.

کد مطلب 6961484

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