سودجویان باعث قطع برق در عسلویه شدند؛ ضرب و شتم پرسنل

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: درحین عملیات جمع آوری رمز ارز غیرمجاز و ساماندهی برق غیرمجاز، فرد سودجو با تعدی به پرسنل خدوم صنعت برق صحنه تلخ ضرب و شتم مدیر برق شهرستان عسلویه را رقم زدند.

مدیر عامل شرکت برق استان بوشهر بیان کرد: بنا به گزارش شهروندان و سوختن مکرر کلیدهای ترانس عمومی، مدیر برق عسلویه و همکاران وارد عمل شده و با هماهنگی قضایی درحال ساماندهی برق های عیرمجاز و جمع آوری ماینرهای غیر مجاز از منزل یکی از استخراج کنندگان بودند که با کمال وقاحت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و آسیب جدی به ایشان وارد آمده و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

وی تصریح کرد: قطع برق در شهرستان عسلویه در چند روز اخیر و سال گذشته تاکنون بابت رمز ارزهای غیر مجاز بوده و شهرستان عسلویه به نماد و مکانی برای شیوع برق های غیر مجاز و سوداگران انرژی تبدیل شده است که نیازمند همکاری کلیه مقامات استانی و شهرستانی و دستگاههای متولی جهت برخورد جدی و ساماندهی این پدیده شوم می باشد.

مدیرعامل شرکت برق استان بوشهر در ادامه به مردم شریف شهرستان عسلویه و عموم جامعه استان بوشهر اطمینان داد که با حمایت دستگاه قضایی خادمان شما در صنعت برق با تمامی ناملایماتی که از سوی برخی از سارقان برق و تضییع کنندگان حقوق عامه مردم ایجاد شده در تامین برق و ارایه خدمات به مردم شریف شهرستان ثابت قدم ایستاده و با حمایت دستگاه قضایی برخورد قاطع با سوداگران و تضییع کنندگان حقوق عامه مردم با جدیت استمرار خواهد داشت.