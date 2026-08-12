آینده اقتصاد خراسان جنوبی در مسیر جهش

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند شب گذشته به مناسبت هفته خبرنگار با اصحاب رسانه خراسان جنوبی نشست برگزار کرد و در این نشست، ضمن شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات خبرنگاران، درباره ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش خصوصی و مسیر توسعه اقتصادی استان به گفت‌وگو پرداختند.

رسانه‌ها کمک‌کار بخش خصوصی در مسیر توسعه هستند

علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست اظهار کرد: قلم خبرنگاران کمک‌کار بخش خصوصی در مسیری است که برای رشد و توسعه خراسان جنوبی طی می‌کند و علاقه‌مندیم به صورت مستمر دغدغه‌ها و انتقادات اهالی رسانه را بشنویم و از راهکارهای آنان استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه انتقادات خبرنگاران از سر دلسوزی برای خراسان جنوبی و ایران است، افزود: خبرنگاران در موارد متعددی مطالبات بخش خصوصی را به گوش دولتمردان رسانده‌اند و همه ما یک هدف مشترک داریم و آن اعتلای استان است.

مرزهای شرقی در تجارت جایگاه پیدا کرده‌اند

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به جایگاه شرق کشور در معادلات اقتصادی گفت: بارها تأکید کرده‌ایم که افغانستان و تجارت و تعامل با این کشور همسایه یک فرصت است و امروز با توجه به شرایط منطقه، نگاه به مرزهای شرقی کشور در حوزه تجارت ویژه‌تر شده است.

خامه‌زر ادامه داد: یکی از دغدغه‌های جدی بخش خصوصی، درگیری با بروکراسی اداری است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از فکر و ذهن فعالان اقتصادی به مسائلی اختصاص پیدا می‌کند که ارتباط مستقیمی با تولید ندارند.

وی مسائل بانکی، مالیاتی و تعدد سامانه‌ها را از جمله این مشکلات دانست و گفت: سامانه‌های متعدد و فرآیندهای طولانی اداری، فعال اقتصادی را از پا درمی‌آورد و به جای تمرکز بر تولید، بخش خصوصی گرفتار حواشی و بروکراسی‌های اداری می‌شود.

وی افزود: سامانه‌هایی مانند سامانه جامع تجارت با هدف تسهیل امور ایجاد شده‌اند اما در عمل در مواردی به جای تسهیل، موجب اختلال در فعالیت اقتصادی می‌شوند.

عقب‌ماندگی زیرساختی، مانع توسعه اقتصادی

خامه‌زر با اشاره به چالش‌های سه سال اخیر بیان کرد: در این مدت، شهادت رئیس جمهور، فرآیندهای انتخاباتی و استقرار دولت جدید و سپس دو جنگ در سال ۱۴۰۴، شرایطی را ایجاد کرد که فعالیت اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفت و آثار آن همچنان ادامه دارد.

وی با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی از عقب‌ماندگی تاریخی در حوزه زیرساخت رنج می‌برد، گفت: در حوزه معدن به دنبال این هستیم که اگر معادن بزرگ به بهره‌برداری رسیدند و روی ریل توسعه قرار گرفتند، معافیت‌های مالیاتی آنها کاهش پیدا کند؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است عایدی لازم برای منطقه ایجاد نشود.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند درباره مسئولیت اجتماعی معادن نیز اظهار کرد: موضوع مسئولیت اجتماعی را ساماندهی کرده‌ایم اما باید توجه داشت که مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و معادن، رافع مسئولیت دولت‌ها نیست.

اقتصاد خراسان جنوبی تا ۱۴۱۰ بزرگ‌تر می‌شود

خامه‌زر با بیان اینکه به آینده اقتصادی خراسان جنوبی خوش‌بین است، گفت: اقتصاد خراسان جنوبی در سال ۱۴۱۰ جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت و بی‌شک بزرگ‌تر می‌شود.

وی مشکل پروازها را یکی از موانع سرمایه‌گذاری و تولید در استان دانست و افزود: باور من این است که تا زمانی که در استان هواپیما خریداری نشود و آشیانه آن در بیرجند نباشد، بن‌بست پروازی خراسان جنوبی رفع نخواهد شد و باید در این زمینه پیگیری جدی صورت گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه اقتصادی استان بیان کرد: همان‌طور که خراسان جنوبی از نظر نیروی انسانی ظرفیت‌های برجسته‌ای دارد، باید کاری کنیم که در حوزه اقتصادی نیز پرچم استان بالا باشد.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: اگر قرار است در اقتصاد خراسان جنوبی تحولی ایجاد شود، این تحول باید از درون استان و توسط مردم خودمان شکل بگیرد؛ چراکه هیچ‌کس به اندازه خود ما برای توسعه استان دلسوز نیست.

ایجاد قطب معدنی کشور در خراسان جنوبی دور از دسترس نیست

احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این نشست با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه معدن و سرمایه‌گذاری گفت: ایجاد قطب معدنی کشور در خراسان جنوبی یک رویا نیست، بلکه واقعیتی در دسترس است و باید با توجه به ظرفیت‌های استان برای تحقق آن گام‌های عملی برداشت.

وی با اشاره به ظرفیت اراضی مستعد و منابع معدنی استان افزود: خراسان جنوبی با وجود اینکه کمتر از یک درصد جمعیت کشور را در خود جای داده، ظرفیت‌های قابل توجهی برای ایجاد ثروت و توسعه اقتصادی دارد و بسیاری از برنامه‌هایی که طی دو تا سه دهه گذشته درباره توسعه استان مطرح شده، امروز باید وارد مرحله اجرا شود.

پروین ادامه داد: با توجه به موقعیت مرزی خراسان جنوبی و شرایط منطقه، ایجاد منطقه آزاد با رویکرد جدی معدنی یکی از پیشنهادهاست تا

بتوان از ظرفیت‌های معدنی استان و همچنین توانمندی‌های معدنی افغانستان در حوزه تأمین ماشین‌آلات، صادرات و فرآوری استفاده کرد.

وی تأکید کرد: خراسان جنوبی با این همه ظرفیت نباید استانی فقیر باشد و اگر با وجود منابع و توانمندی‌های موجود، فقر وجود دارد، نشان می‌دهد در بخشی از مسیر توسعه استان اشکالی وجود دارد که باید برطرف شود.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه هدف، تقابل با هیچ مجموعه‌ای نیست، گفت: رسانه‌ها و فعالان اجتماعی با افزایش آگاهی و مطالبه‌گری می‌توانند در مسیر توسعه استان نقش‌آفرین باشند و هدف نهایی این است که خراسان جنوبی به یکی از متمول‌ترین استان‌های کشور تبدیل شود.