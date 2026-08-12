افت فشار آب در سرابله ناشی از فرسودگی شبکه و قطعی برق است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گلایه‌های مردمی از افت فشار آب در شهر سرابله، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه این شهرستان تاکنون با تنش آبی مواجه نبوده است و منابع آب پایدار وجود دارد، اما مشکل اصلی در این ایام، قطعی برق ناشی از ناترازی انرژی است که باعث از کار افتادن سیستم‌های پمپاژ و کاهش ذخیره مخازن بتنی می‌شود.

وی با بیان اینکه در نقاط مرتفع و ساختمان‌های بلند شهر سرابله، به دلیل کاهش سطح آب مخزن، افت فشار محسوس است، افزود: این مشکل موقتی بوده و با بازگشت جریان برق و تکمیل مخازن، فشار آب به حالت عادی بازمی‌گردد و از مشترکان محترم درخواست می‌شود که در ساعات اوج مصرف، مدیریت مصرف را در دستور کار خود قرار دهند و از مصارف غیرضروری پرهیز کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با اشاره به فرسودگی شبکه آبرسانی در برخی نقاط شهر سرابله، تصریح کرد: شکستگی خطوط و فرسودگی لوله‌ها، یکی از عوامل اصلی هدررفت آب و افت فشار در این شهر است و همکاران این شرکت به صورت شبانه‌روزی در حال رفع شکستگی‌ها و تعمیر شبکه هستند، اما عملیات ترمیم در بافت مرکزی شهر به دلیل نیاز به اخذ مجوز از شهرداری و سایر دستگاه‌ها، با کندی مواجه شده است.

محمدی با تأکید بر اینکه هدررفت آب در برخی مناطق به دلیل شکستگی خطوط و عدم صدور مجوزهای لازم برای تعمیرات، قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: انتظار داریم شهرداری و دستگاه‌های مربوطه با صدور به موقع مجوزها، نسبت به تسریع در روند تعمیرات همکاری کنند و همچنین از مردم خواست که در صورت مشاهده هرگونه شکستگی یا هدررفت آب، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۲ به شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در ساعات اوج، نقش مهمی در کاهش افت فشار و پایداری شبکه دارد، از شهروندان سرابله خواست با رعایت الگوی مصرف، شرکت آب و فاضلاب را در تأمین پایدار آب شرب یاری کنند و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد کاهش مشکلات شبکه آبرسانی و بهبود کیفیت خدمات در این شهرستان باشیم.