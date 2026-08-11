سیره پیامبر(ص) نسخه عبور از بحران هویت و اخلاق در جامعه

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ایام شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، گفت: امروز جامعه با بحران‌های جدی در حوزه هویت، اخلاق و معنا مواجه است و نمی‌توان با روش‌های سنتی و تکراری فرهنگی با این چالش‌ها مقابله کرد.

وی با بیان اینکه بازخوانی سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) باید از سطح مناسبت‌ها فراتر برود، افزود: مناسبت‌های مذهبی نباید تنها به یک برنامه تقویمی برای برگزاری مراسم و سوگواری تبدیل شوند؛ این مناسبت‌ها ظرفیت بزرگی برای تربیت نسل جدید، تبیین معارف دینی و ایجاد حرکت‌های اجتماعی دارند.

جامعه امروز نیازمند «کنشگر فرهنگی» است

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: اگر قرار است آموزه‌های دینی در زندگی مردم اثرگذار باشد، باید از تبلیغات صرف عبور کرده و به سمت کنشگری فرهنگی حرکت کنیم؛ یعنی جوان، خانواده، مسجد، هیئت و مجموعه‌های فرهنگی باید در میدان حل مسائل اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

حجت الاسلام ولدان تصریح کرد: امروز جهاد تبیین تنها با سخنرانی و تولید محتوا محقق نمی‌شود؛ بلکه باید به میدان واقعی زندگی مردم وارد شود و بتواند در برابر شبهات، آسیب‌های اجتماعی و بحران‌های هویتی پاسخ‌های منطقی و اقناعی ارائه دهد.

وی با اشاره به سیره امام حسن مجتبی(ع) گفت: آن حضرت به ما آموختند که دفاع از حقیقت و صیانت از جامعه تنها در میدان جنگ اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه عرصه‌های فکری، اخلاقی و اجتماعی نیز میدان جهاد هستند.

نسخه امام رضا(ع) برای مقابله با شبهات؛ منطق و گفت‌وگو

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین با اشاره به سیره علمی امام رضا(ع) گفت: در شرایطی که نسل امروز با انبوهی از پرسش‌ها و شبهات مواجه است، نمی‌توان با پاسخ‌های کلیشه‌ای و روش‌های ارتباطی قدیمی انتظار اثرگذاری داشت.

حجت الاسلام ولدان افزود: امام رضا(ع) به ما یاد دادند که مقابله با شبهات باید بر پایه دانش، منطق و گفت‌وگو باشد و امروز نیز برای انتقال معارف دینی به نسل جدید باید از ابزارهای نوین معرفتی و شیوه‌های اخلاق‌مدار و اقناعی استفاده کنیم.

«شبکه ربّیون فارس» به دنبال مدل جدید کنشگری فرهنگی

وی با تشریح رویکرد «شبکه ربّیون فارس» بیان کرد: تلاش ما این است که از مدل تبلیغات سنتی عبور کنیم و به سمت ایجاد یک شبکه فعال فرهنگی برویم که جوانان و فرهیختگان در آن صرفاً مخاطب نباشند، بلکه خودشان ایده‌پرداز و کنشگر باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: تقویت سرمایه اجتماعی، تحکیم خانواده و تربیت نسل مسئولیت‌پذیر، نیازمند مدل‌های جدید تربیتی و فرهنگی است و در این مسیر باید ظرفیت جوانان را جدی گرفت.

حجت الاسلام ولدان تأکید کرد: اگر نهادهای فرهنگی بتوانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند و از ظرفیت‌های نوآورانه استفاده کنند، مناسبت‌های مذهبی می‌توانند از یک برنامه مناسبتی به یک جریان اجتماعی و تربیتی تبدیل شوند.