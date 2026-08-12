اسلام آباد: پرونده میانجی گری میان واشنگتن و تهران همچنان باز است

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که پرونده میانجی‌گری میان واشنگتن و تهران بسته نشده است (کماکان باز است) و امکان تمدید مهلت ۶۰ روزه ذکر شده در یادداشت تفاهم وجود دارد.

طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در نشست خبری هفتگی خود در اسلام‌آباد اعلام کرد: ما با همه کشورهای برادر در منطقه از جمله طرف های تفاهم اسلام‌آباد در تماس هستیم و تلاش‌های ما متمرکز بر تنش زدایی و بازگرداندن طرف ها به مذاکرات است.

وی تاکید کرد: پاکستان همزمان نسبت به تلاش‌های مستقیم و غیرمستقیم عناصر خرابکار هوشیار است و در این وضعیت تلاش می کند تا مسیر حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران را همواره سازد.

اندرابی با اشاره به سفر روز گذشته وزیر کشور پاکستان به تهران و دیدار با مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که در این سفر در ادامه رایزنی‌های دوجانبه ما برای تقویت روابط و تعاملات امنیتی صورت گرفته است.

وی افزود: بازدید نقوی یک فرصت جدید را برای ما در مسیر کمک به صلح و ثبات پایدار در منطقه فراهم می کند.

طاهر اندرابی درباره ماهیت پیامی که توسط نقوی در تهران به مقامات ایرانی تقدیم شده اظهار نظری نکرد و افزود: ما درباره چنین موضوعاتی گمانه‌زنی نمی کنیم اما اطمینان دارم که اینچنین پیام ها طبیعتا درباره صلح منطقه‌ای بوده باشد.

وی اظهار داشت: سفر وزیر کشور پاکستان در چارچوب دوجانبه نیز است که وی با طرف‌های ایرانی رایزنی‌های سازنده ای را انجام داده است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که هیچ تاریخی برای مذاکرات بعدی اسلام‌آباد در دست نیست، دعوتنامه های رسمی از سوی پاکستان به رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه ایران تقدیم شده و معتقدیم که هرگونه مذاکرات اسلام‌آباد-۲ بستگی به تصمیم طرفین مذاکرات دارد.

وی گفت: ما همچنان خوشبین هستیم و باید خوشبین بمانیم زیرا این یک راهکار اصلی برای امید بخش بودن روند میانجی گری و متقاعد کردن طرف‌ها به سمت صلح و رسیدگی به مناقشات است.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در پاسخ به پرسشی درباره پیمان مشترک این کشور با عربستان و ترکیه افزود که وزیر خارجه پاکستان با همتایان خود در منطقه از جمله وزرای خارجه ایران و عربستان گفتگوهای مهم تلفنی انجام داد و تاکید می کنیم‌ که ماهیت این پیمان مشترک دفاعی است.



سخنگوی وزارت خارجه پاکستان درباره تحولات یمن و تشکیل ائتلاف به اصطلاح دریایی به سرکردگی عربستان که اسلام‌آباد نیز به عضویت آن درآمده است گفت: حوادث اخیر در باب المندب از جمله جان باختن سه پاکستانی در حمله اخیر در دریای سرخ باعث می شود که پاکستان در پیگیری این حوادث جدی تر باشد و ما در این خصوص با طرف سعودی در ارتباط هستیم.

وی همچنین از سفر آتی وزیر امور خارجه بحرین به پاکستان خبر داد.