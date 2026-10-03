به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان یک کمپین انتخاباتی در ایالت آلاباما بار دیگر با تکرار وعده مالی غیر قابل اجرای خود گفت: اگر دموکرات ها در انتخابات پیروز شوند اقتصاد شما دچار رکود می شود مانند آنچه در سال ۱۹۲۹ رخ داد.

وی اضافه کرد: اما اگر جمهوری خواهان پیروز شوند هر کدام از شما ۵ هزار دلار در جیبش خواهد داشت!

این در حالی است که تعداد کمی از قانون گذاران جمهوری خواه از وعده های عوام فریبانه ترامپ حمایت کرده اند و نامزدهای حزب مذکور در تبلیغات انتخاباتی خود روی این موضوع مانور نمی دهند. بسیاری از این قانون گذاران نسبت به هزینه های سرسام آور اجرای وعده های دروغین ترامپ و تأثیر آن بر تورم ابراز نگرانی کرده اند.

در حال حاضر تعداد شهروندان آمریکایی ۲۴۵ میلیون نفر برآورد شده و اجرای این وعده های ترامپ به ۱.۲۲۰ تریلیون دلار هزینه نیاز دارد.