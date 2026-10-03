به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح شنبه در دیدار با فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی، با تبریک حضور وی در استان اظهار کرد: حضور فرمانده جدید سپاه خراسان جنوبی می‌تواند منشأ آثار و برکات خوبی برای استان باشد و امیدواریم در مسیر توسعه، از ظرفیت و دیدگاه‌های مجموعه سپاه نیز استفاده شود.

وی با قدردانی از خدمات سردار مهدوی در سال‌های حضور در خراسان جنوبی افزود: مجموعه اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی در کنار مأموریت‌های تخصصی خود، در شرایط فعلی تلاش می‌کند با دستگاه‌های مختلف استان همراه و همسو باشد.

جذب ۲۶ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در ۲ سال

ذاکریان با اشاره به عملکرد استان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد: طی ۲۴ ماه اخیر ۲۶ پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان جنوبی جذب شده که نشان‌دهنده ورود مستمر سرمایه‌گذاران به استان است.

وی گفت: ۱۱ پروژه سرمایه گذاری خارجی طی این مدت به مرحله بهره‌برداری رسیده و در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت‌های قابل توجهی در استان ایجاد شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در حوزه انرژی خورشیدی، پروژه‌هایی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای مختلف از جمله ترکیه، عمان و امارات در استان در حال اجراست و ظرفیت‌های جدیدی نیز در این زمینه در حال شکل‌گیری است.

وی با اشاره به اجرای پروژه خورشیدی در نهبندان اظهار کرد: یکی از سرمایه‌گذاران چینی نیز در استان فعال است و علاوه بر ظرفیت‌های ایجادشده، درخواست سرمایه‌گذاری جدید در مقیاس ۱۰۰ مگاوات را ارائه کرده است.

ذاکریان با تأکید بر اهمیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط فعلی کشور گفت: ورود ماشین‌آلات، تجهیزات و سرمایه به کشور صرفاً یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذار به آینده ایران است.

وی افزود: سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در نقاط مختلف جهان سرمایه‌گذاری کند، اما حضور او در ایران و خراسان جنوبی در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی و مسائل مختلف مواجه است، یک سیگنال مهم برای اقتصاد و سرمایه‌گذاری بین‌المللی محسوب می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذار خارجی کار ساده‌ای نیست و حتی نحوه تعامل و پاسخگویی به سرمایه‌گذاران می‌تواند در ماندگاری یا خروج آنها از استان اثرگذار باشد.

۵۵ درصد مجوزهای معتبر خارجی در دو سال اخیر

ذاکریان با مقایسه عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی استان در دو دهه گذشته با دو سال اخیر گفت: ۵۵ درصد مجوزهای معتبر سرمایه‌گذاری خارجی خراسان جنوبی مربوط به دو سال اخیر است و ۴۰ درصد پروژه‌های فعال استان نیز در همین بازه زمانی شکل گرفته‌اند.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد با وجود شرایط دشوار اقتصادی و مسائل مختلف کشور، امکان حرکت رو به جلو و جذب سرمایه در استان وجود دارد و باید با همدلی و تلاش بیشتر این روند ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به تهیه گزارش عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی استان گفت: در وزارت اقتصاد نیز از خراسان جنوبی خواسته شده تجربه استان در جذب پروژه‌های سرمایه‌گذاری بدون استفاده از منابع بودجه‌ای و تسهیلات بانکی به عنوان یک مدل قابل انتقال بررسی شود.

۳۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری آماده واگذاری

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از صدور حدود ۳۰۰ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: با همکاری دستگاههای تخصصی این فرصت‌ها در حوزه‌های صنعت و معدن، فرآوری، کشاورزی، میراث فرهنگی، منطقه ویژه اقتصادی و انرژی خورشیدی تعریف شده‌اند.

وی با اشاره به اطلس جامع سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی افزود: در این اطلس اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذار از جمله وضعیت آب، برق، گاز، فیبر نوری، فاصله از فرودگاه و راه‌آهن و سایر زیرساخت‌ها مشخص شده و سرمایه‌گذار می‌تواند بر اساس اطلاعات دقیق، محل و نوع سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کند.

ذاکریان گفت: استفاده از این اطلس موجب کاهش سلیقه‌گرایی و صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه و زمان صدور مجوزها و انتخاب محل سرمایه‌گذاری شده است.

تأکید بر حل مشکلات سرمایه‌گذاران

ذاکریان در ادامه با اشاره به مشکلات برخی واحدهای صنعتی استان گفت: برخی سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل مسائل ناشی از شرایط فعلی کشور با مشکلاتی در حوزه صادرات، ورود تکنسین و تأمین انرژی مواجه شده‌اند که باید برای تداوم فعالیت آنها چاره‌اندیشی شود.

وی افزود: در یکی از واحدهای صنعتی استان، ورود تکنسین‌های شرکت خارجی برای راه‌اندازی و حفظ ضمانت تجهیزات با مشکل مواجه شده و پیگیری برای رفع این مشکل در حال انجام است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین تأمین برق و گاز برخی واحدهای صنعتی را از دیگر مسائل قابل پیگیری عنوان کرد و گفت: حل این مشکلات می‌تواند زمینه اشتغال صدها نفر و افزایش تولید در استان را فراهم کند.

رسانه‌ها باید ظرفیت‌های توسعه استان را روایت کنند

ذاکریان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی اظهار کرد: رسانه‌ها ضمن انعکاس مشکلات و کاستی‌ها، باید ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را نیز به درستی روایت کنند.

وی گفت: اگر تصویری که از یک استان در فضای رسانه‌ای ارائه می‌شود صرفاً متکی بر حوادث، مشکلات و کمبودها باشد، طبیعتاً بر نگاه سرمایه‌گذاران نیز اثر می‌گذارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: در کنار بیان نواقص، باید ظرفیت‌های اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقدامات توسعه‌ای استان نیز به شکل حرفه‌ای معرفی شود تا سرمایه‌گذار با شناخت درست وارد استان شود.

ذاکریان با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران اروپایی در استان نیز گفت: برای نخستین بار در حوزه معادن فلزی، سرمایه‌گذارانی از اسپانیا وارد گفت‌وگو شده‌اند و حتی سفارت اسپانیا نیز برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی اعلام آمادگی کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: ظرفیت‌های خراسان جنوبی بسیار گسترده است و با همراهی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و مجموعه سپاه و تداوم حمایت مدیریت استان می‌توان روند جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان را با قوت بیشتری ادامه داد.