به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شکیبایی، رئیس فرهنگسرای رسانه شهرداری تهران، در حاشیه هفتمین نشست «روایت فولاد مبارکه» با محوریت «رسانه، روایت و بازنمایی»، با اشاره به بازدید از نمایشگاه «کارنامه ۲۰» فولاد مبارکه اظهار کرد: آنچه در این نمایشگاه مشاهده شد، روایتی از گذشته، حال و آینده فولاد مبارکه و بخشی از مسیر طی‌شده در صنعت کشور بود؛ مسیری که به باور من، در بسیاری از ابعاد با تاریخ انقلاب اسلامی ایران هم‌پوشانی دارد.

وی افزود: همان‌طور که در گزارش‌های ارائه‌شده نیز مطرح شد، فولاد مبارکه در دوران دفاع مقدس و در شرایطی که کشور در اوج بحران و جنگ تحمیلی قرار داشت، شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. به همین دلیل می‌توان گفت این مجتمع صنعتی تقریباً هم‌سن انقلاب اسلامی است و در طول سال‌های فعالیت خود، بسیاری از فراز و نشیب‌هایی را که کشور تجربه کرده، پشت سر گذاشته است.

رئیس فرهنگسرای رسانه شهرداری تهران تصریح کرد: فولاد مبارکه می‌تواند نمادی از مسیر طی‌شده پس از انقلاب اسلامی باشد؛ چراکه انقلاب اسلامی نیز در سال‌های ابتدایی با دشواری‌ها، تحریم‌ها و فشارهای مختلف مواجه شد، اما با وجود این محدودیت‌ها توانست مسیر رشد و پیشرفت خود را طی کند. فولاد مبارکه نیز در چنین شرایطی شکل گرفت، توسعه یافت و در طول سال‌های فعالیت خود به یکی از مجموعه‌های مهم صنعتی کشور تبدیل شد.

فولاد مبارکه؛ صنعتی شکل‌گرفته در دل تحریم

شکیبایی ادامه داد: فولاد مبارکه در شرایطی آغاز به کار کرد که کشور از نظر صنعتی و علمی با محدودیت‌ها و تحریم‌های جدی مواجه بود و عملاً از سوی برخی قدرت‌ها مورد بایکوت قرار داشت. با این حال، توانمندی جوانان ایرانی موجب شد این صنعت بزرگ به‌تدریج بومی شود و توسعه پیدا کند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که فولاد مبارکه صرفاً یک مجموعه تولیدی نیست، بلکه در طول سال‌های فعالیت خود توانسته برای تعداد زیادی از مردم زمینه اشتغال و معیشت ایجاد کند و در حوزه‌های مختلف اجتماعی نیز اثرگذار باشد.

رئیس فرهنگسرای رسانه شهرداری تهران با اشاره به آسیب‌های واردشده به فولاد مبارکه در جریان جنگ اخیر گفت: همان‌طور که انقلاب اسلامی در طول سال‌های گذشته با فشارها و حملات مختلف مواجه شده است، فولاد مبارکه نیز به دلیل نقشی که در پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور دارد، در شرایط اخیر مورد حمله قرار گرفت.

شکیبایی افزود: به نظر می‌رسد دشمن به‌خوبی اهمیت صنایع راهبردی کشور را شناسایی کرده است و متوجه شده که فولاد مبارکه و سایر صنایع بزرگ چه نقشی در پیشرفت کشور دارند. از این منظر، حمله به این مجموعه را می‌توان در چارچوب تلاش برای آسیب زدن به بخش‌های مهم و اثرگذار اقتصاد و صنعت کشور مورد توجه قرار داد.

وی تأکید کرد: از این جهت، می‌توان گفت فولاد مبارکه در برخی ابعاد، سرنوشتی مشابه انقلاب اسلامی دارد؛ مجموعه‌ای که در شرایط دشوار شکل گرفت، با محدودیت‌ها و تحریم‌ها مواجه شد، رشد کرد و با افزایش توانمندی‌های خود، با تهدیدهای جدید نیز مواجه شد.

زنجیره‌ای گسترده فراتر از یک مجتمع صنعتی

شکیبایی با اشاره به بازدید از بخش‌های مختلف گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه «کارنامه ۲۰» بیان کرد: در جریان این بازدید با مجموعه‌ای از شرکت‌ها و صنایعی آشنا شدیم که زیرمجموعه یا مرتبط با فولاد مبارکه هستند و بسیاری از آن‌ها در زندگی روزمره مردم حضور دارند؛ در حالی که شاید بسیاری از مردم از ارتباط این صنایع با فولاد مبارکه اطلاع نداشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از نکات قابل توجه، نقشی است که فولاد مبارکه در تقویت صنایع دیگر و ایجاد اشتغال در نقاط مختلف کشور دارد. بنابراین آثار فعالیت این مجموعه را نمی‌توان صرفاً در محدوده جغرافیایی کارخانه مشاهده کرد؛ بلکه این آثار در بخش‌های مختلف زنجیره صنعت و در نقاط گوناگون کشور قابل مشاهده است.

رئیس فرهنگسرای رسانه شهرداری تهران با اشاره به تعداد کارکنان فولاد مبارکه گفت: در گزارش‌های ارائه‌شده اعلام شد که این مجموعه چند هزار نفر نیروی انسانی دارد که همین میزان اشتغال نشان می‌دهد که فولاد مبارکه علاوه بر نقش تولیدی، با زندگی و معیشت شمار زیادی از خانواده‌ها ارتباط مستقیم دارد.

نگاه به آینده با تکیه بر فناوری

شکیبایی با اشاره به ظرفیت‌های فناورانه فولاد مبارکه گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در این بازدید برای من قابل توجه بود، توجه این مجموعه به فناوری‌های نوین و نگاه آن به آینده است. آنچه مشاهده کردم نشان می‌دهد فولاد مبارکه صرفاً به دستاوردهای گذشته خود متکی نیست و تلاش می‌کند مسیر توسعه و تحول را دنبال کند.

وی افزود: حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز یکی از بخش‌های مهم این رویکرد است. فولاد مبارکه با حمایت از این مجموعه‌ها، زمینه‌ای برای ورود نسل جوان و نیروهای دانشگاهی به عرصه صنعت فراهم کرده است. پیوند میان دانشگاه و صنعت از موضوعات مهمی است که در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته و می‌تواند زمینه‌ساز انتقال دانش، توسعه فناوری و استفاده از ظرفیت نسل جدید برای حل مسائل صنعتی کشور باشد.

مسئولیت اجتماعی؛ فراتر از تولید

شکیبایی در ادامه با اشاره به اقدامات فولاد مبارکه در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: در این بازدید، ابعاد مختلف فعالیت‌های فولاد مبارکه در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز برای ما قابل توجه بود. یکی از نمونه‌های روشن آن، فعالیت‌های ورزشی و باشگاه سپاهان است.

وی افزود: روز گذشته نیز از باشگاه سپاهان بازدید داشتیم و از نزدیک شاهد فعالیت‌ها و اقداماتی بودیم که در این مجموعه در حوزه ورزش و مسئولیت اجتماعی انجام شده است. این اقدامات نشان می‌دهد دامنه فعالیت فولاد مبارکه تنها به حوزه تولید محدود نمی‌شود و این مجموعه در بخش‌های اجتماعی نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

رئیس فرهنگسرای رسانه شهرداری تهران با اشاره به نقش مدیریت در روند توسعه و عبور فولاد مبارکه از بحران‌ها گفت: مجموعه‌ای با این گستردگی و اثرگذاری، طبیعتاً برای طی کردن مسیر توسعه و عبور از بحران‌های مختلف نیازمند مدیریت توانمند و هماهنگی میان بخش‌های مختلف است.

شکیبایی با اشاره به مدیران عامل فولاد مبارکه از ابتدای فعالیت این مجموعه اظهار کرد: در نمایشگاه «کارنامه ۲۰» مدیرانی را مشاهده کردیم که از ابتدای ساخت و آغاز به کار فولاد مبارکه، مسئولیت هدایت این مجموعه را بر عهده داشته‌اند. اکنون نیز سکانداری این مجموعه صنعتی بر عهده سعید زرندی است.

وی ادامه داد: با احترام به همه مدیران عامل پیشین فولاد مبارکه، به نظر می‌رسد تجربه‌ای که سعید زرندی در شرایط اخیر از خود نشان داد، قابل توجه است؛ به‌ویژه آنکه ایشان در دو دوره جنگ تحمیلی حضور داشته‌اند و در شرایط اخیر نیز توانستند بخش‌هایی از مجموعه را که در جریان حملات آسیب دیده و از مدار خارج شده بود، در فاصله‌ای کوتاه به چرخه فعالیت بازگردانند.

بازسازی سریع؛ حاصل مدیریت، تخصص و روحیه جهادی

شکیبایی تصریح کرد: بازگرداندن بخش‌های آسیب‌دیده یک مجتمع صنعتی بزرگ به مدار تولید، در چنین مدت کوتاهی، نیازمند مجموعه‌ای از توانمندی‌هاست. به اعتقاد من، آنچه در فولاد مبارکه شاهد بودیم، ترکیبی از توان علمی، تجربه صنعتی، مدیریت و روحیه جهادی بود. این ویژگی‌ها در کنار یکدیگر موجب شد فولاد مبارکه بتواند در شرایطی که با آسیب‌های جدی مواجه شده بود، مسیر بازسازی را با سرعت دنبال کند و فعالیت‌های خود را از سر بگیرد.

رئیس فرهنگسرای رسانه شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: آنچه در فولاد مبارکه مشاهده شد، تنها روایت یک کارخانه و یک مجموعه صنعتی نیست؛ بلکه بخشی از روایت توسعه، مقاومت و خوداتکایی صنعت ایران است. به همین دلیل، این تجربه ظرفیت آن را دارد که به‌درستی برای جامعه روایت شود و نسل جوان با بخشی از مسیر طی‌شده در صنعت کشور و توانمندی‌های ایجادشده در این سال‌ها آشنا شود.