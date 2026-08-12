به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه همزمان با بیست‌وهشتم صفر و سالروز رحلت جانسوز پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، و شب شهادت امام رضا(ع) خانه حاج ولی آزادی در یاسوج بار دیگر حال‌وهوای دیگری به خود گرفت؛ خانه‌ای که هر ساله در این ایام، به میعادگاه جمعی از دلدادگان و عاشقان اهل‌بیت(ع) تبدیل می‌شود.

حاج ولی آزادی، فرهنگی بازنشسته، به همراه فرزندان خود هر ساله این محفل معنوی و روزه‌خانگی را در شهر یاسوج برپا می‌کند؛ سنتی خانوادگی که در گذر سال‌ها به یک برنامه ثابت و معنوی برای این خانواده و جمعی از ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) تبدیل شده است.

در این محفل، برپایی سفره و معنویت در کنار سفره محبت اهل‌بیت(ع) گسترده می‌شود و حاضران، با قرائت یک جزء از قرآن کریم، دعای توسل و دعای فرج امام زمان(عج)، دل‌های خود را به ذکر و یاد خداوند و خاندان پیامبر(ص) پیوند می‌زنند.

آنچه این محفل را دلنشین‌تر می‌کند، همراهی فرزندان حاج ولی آزادی در برپایی و استمرار این سنت معنوی است؛ نسلی که در کنار پدر، بخشی از فرهنگ دینی و آیین‌های مذهبی خانواده را تجربه کرده و برای استمرار آن در سال‌های آینده تلاش می‌کند.

بخش دیگری از این مراسم به بیان معارف و فضائل پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) اختصاص دارد و حاضران درباره سیره این بزرگان و درس‌هایی که می‌توان از زندگی آنان برای امروز جامعه گرفت، به گفت‌وگو می‌پردازند.

موضوع جهاد تبیین و مسائل مرتبط با جنگ رمضان نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این محفل است؛ مباحثی که در کنار روضه، دعا و قرآن، تلاش دارد پیوندی میان معارف دینی و مسائل روز جامعه ایجاد کند.

محفل خانگی حاج ولی آزادی تنها یک مراسم مذهبی نیست؛ روایتی از سنتی خانوادگی است که در آن پدر و فرزندان، خانه خود را به روی عاشقان اهل‌بیت(ع) می‌گشایند تا در سایه قرآن، دعا و ذکر اهل‌بیت(ع)، آیین ارادت به خاندان پیامبر(ص) را نسل به نسل زنده نگه دارند.

در شب سوگ پیامبر رحمت(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، خانه‌ای در یاسوج میزبان دل‌هایی شد که با قرآن و دعا به هم پیوند خورده بودند؛ محفل کوچکی که گرمای محبت اهل‌بیت(ع) را در دل یک خانواده و جمعی از دلدادگان زنده نگه داشت.