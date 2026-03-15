رمز پیروزی ملت ایران همان رمز قیام یاران سیدالشهدا(ع) در کربلاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم عصر یکشنبه در محفل ترتیلخوانی عمومی جزء بیستوپنجم قرآن کریم که در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با استناد به آیه ۲۳ سوره «شوری» اظهار کرد: جامعهای که میخواهد مستقل بایستد و زیر بار ظلم و فشار دشمنان نرود، نیاز دارد بر تکیهگاهی استوار و معنوی اعتماد کند تا در برابر طوفان حوادث دچار تزلزل نشود.
وی با بیان اینکه محبت و دلدادگی نسبت به اولیای الهی از مؤثرترین راههای تقویت ایمان و ایستادگی در برابر سختیهاست، افزود: خداوند در آیه یادشده بهروشنی اعلان کرده است که پاداش رسالت پیامبر(ص) مودت نسبت به خاندان عصمت و طهارت(ع) است و همین عبارت نشاندهنده جایگاه ویژه و برتر محبت به اهلبیت(ع) در منظومه اعتقادی اسلام است.
استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه مراد از «ذیالقربی» در این آیه، امیرالمؤمنین علی(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س) و فرزندان معصوم ایشان هستند، تصریح کرد: واژه «مودت» فراتر از صرف دوستداشتن بوده و حکایت از عشق عمیق همراه با تبعیت عملی دارد و عاشقیای که در رفتار، وفاداری و پافشاری بر راه آنان متجلی میشود.
وی با طرح این پرسش که چرا پیامبر اکرم(ص) پاداش رسالت خویش را انجام نماز، روزه، حج یا سایر مناسک دینی قرار نداد، گفت: حقیقت آن است که عبادات، بدون پیوند با ولایت و محبت اهلبیت(ع)، از روح معنوی تهی میشوند؛ عبادتی که فاقد ولایت باشد به عبادت خشک و بیروح بدل خواهد شد و حتی ممکن است انسان را به انحراف بکشاند، همانگونه که در گروههای افراطی مشاهده میشود.
حاج ابوالقاسم با تأکید بر اینکه ولایت الهی سرچشمه عشق به انسانهای مظلوم و حمایت از مستضعفان جهان است، گفت: محبت اهلبیت(ع) انسان را از خودخواهی میرهاند و او را در مسیر دفاع از حق و حقیقت قرار میدهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرازهایی از «زیارت جامعه کبیره» اظهار داشت: بر اساس این زیارت، ولایت اهلبیت(ع) عامل تمامیت نعمت الهی، ایجاد همدلی و کاهش اختلافات در جامعه است و هر جا محبت و ولایت اهلبیت(ع) حضور دارد، دلها به هم نزدیک میشوند و شکافها کمرنگ میگردد.
سخنران حرم بانوی کرامت با اشاره به آثار اجتماعی این محبت گفت: هنگامی که عشق سیدالشهدا(ع) محور قرار گیرد، دلها حول محور او جمع میشوند و نمونه بارز این وحدت، حرکت عظیم پیادهروی اربعین است که جلوهای از عاشقی جمعی امت اسلامی در مسیر ولایت و همدلی جهانی محسوب میشود.
وی تأکید کرد: باید قدر مجالس اهلبیت(ع) را دانست، چرا که همین مجالس زمینهساز پایداری امت در برابر دشمنان دین است و اگر امروز ملت ایران در مقابل توطئهها و فشارهای خارجی همچون کوه استوار ایستاده است، بیشک این پایداری از برکت محافل ذکر و روضه اهلبیت(ع) سرچشمه میگیرد.
این استاد حوزه علمیه در پایان با یادآوری اینکه رمز پیروزی ملت ایران، همان رمز قیام یاران سیدالشهدا(ع) در کربلاست، گفت: روح رشادت، ایثار و صداقت حسینی در جان ملت ایران زنده است و همین روح ولایی، عامل مقاومت پایدار در برابر مستکبران جهان خواهد بود.
