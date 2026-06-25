به گزارش خبرنگار مهر، عاشورای حسینی در قم از نخستین ساعات صبح روز دهم محرم با حال و هوایی متفاوت آغاز شد و از همان ساعات خیابان‌های منتهی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) مملو از جمعیتی شد که از نقاط مختلف شهر و استان برای عرض ارادت به ساحت سید و سالار شهیدان(ع) راهی میدان آستانه شده بودند.

دسته‌های سینه‌زن و زنجیرزن از محله‌های مختلف قم با نظم و برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده، مسیرهای منتهی به حرم مطهر را پیمودند و در فضایی آکنده از حزن و اندوه، نوای یا حسین(ع) و یا ابوالفضل(ع) را در جای جای شهر طنین‌انداز کردند.



در طول مسیر، پرچم‌های سیاه، کتیبه‌های عزاداری و نمادهای محرمی که در میدان آستانه و اطراف حرم مطهر نصب شده بود، جلوه‌ای ویژه به فضای عزاداری بخشیده و مسیر حرکت هیئت‌ها را به صحنه‌ای از شکوه سوگواری حسینی تبدیل کرده بود.



همزمان با عبور دسته‌های عزاداری، زائران و مجاوران حرم مطهر نیز در دو سوی مسیر حضور یافته و با سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، کاروان‌های عزادار را همراهی می‌کردند.



قم یکپارچه در سوگ حسین(ع) شد



از ساعات ابتدایی روز عاشورا، میدان آستانه و صحن‌های حرم مطهر حضرت معصومه(س) مملو از عزادارانی بود که از اقشار مختلف جامعه در این مراسم حضور یافته بودند.



ایستگاه‌های متعدد صلواتی نیز در اطراف حرم مطهر با توزیع چای، شربت و نذورات مردمی از عزاداران پذیرایی کردند و جلوه‌ای از همدلی و ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت(ع) را به نمایش گذاشتند.



حضور منظم هیئت‌ها و رعایت ضوابط تعیین شده سبب شد تا مراسم عزاداری با آرامش و نظم بیشتری در محدوده حرم مطهر برگزار شود.



در این میان، بسیاری از زائران غیرایرانی و گردشگران خارجی نیز با حضور در اطراف میدان آستانه، از مراسم باشکوه عزاداری عاشورای حسینی در قم بازدید کرده و لحظات مختلف این آیین مذهبی را ثبت می‌کردند.



حرم بانوی کرامت میزبان خیل عزاداران بود



یکی از جلوه‌های ویژه عاشورای امسال همانند سنوات قبل، تغییر رنگ آب حوض صحن آیینه به رنگ سرخ بود که یادآور مظلومیت و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش به شمار می‌رفت.



همچنین پارچه‌نوشته ویژه عاشورا در مقابل ایوان آیینه نصب شده بود که فضای حرم مطهر را بیش از پیش متأثر از مصیبت کربلا کرده بود.



در ادامه برنامه‌های روز عاشورا، تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س) طبق سنتی دیرینه با حضور در صحن آیینه، از هیئت‌های عزادار استقبال کرد و در کنار عزاداران به سوگواری پرداخت.



حضور مستمر دسته‌های عزاداری سبب شد صحن‌های حرم مطهر به یکی از مهم‌ترین کانون‌های عزاداری عاشورای حسینی در کشور تبدیل شود.



بسیاری از هیئت‌ها پس از ورود به حرم مطهر، با قرائت زیارت و مرثیه‌سرایی، مصیبت جانسوز عاشورا را به ساحت کریمه اهل‌بیت(ع) تسلیت گفته و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت(ع) ابراز کردند.



نماز ظهر عاشورا در میان خیل عاشقان اقامه شد



با فرارسیدن اذان ظهر، فضای عزاداری در حرم مطهر رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و خیل عظیم عزاداران برای اقامه نماز ظهر عاشورا گرد هم آمدند.



نماز جماعت ظهر و عصر به یاد آخرین نماز حضرت سیدالشهدا(ع) در صحرای کربلا با حضور گسترده عزاداران برگزار شد و هزاران نفر در صفوف منظم نماز، یاد آن حماسه جاودانه را گرامی داشتند.



دسته‌های عزاداری که تا پیش از اذان ظهر در حال حرکت بودند، برای اقامه نماز توقف کرده و پس از پایان نماز، بار دیگر مسیر عزاداری خود را از سر گرفتند.



حضور پرشور مردم در آیین نماز ظهر عاشورا، بار دیگر پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورا با فریضه نماز را به نمایش گذاشت.



در دیگر نقاط شهر نیز مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی شاهد برگزاری آیین‌های ویژه روز عاشورا بودند.

مقتل‌خوانی و طویریج؛ روایت‌های ماندگار یک روز تاریخی



بعد از اقامه نماز ظهر و عصر، مراسم مقتل‌خوانی در حرم مطهر حضرت معصومه(س)، مسجد اعظم و مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.



عزاداران با حضور در این مراسم‌ها، روایت واپسین لحظات حیات سیدالشهدا(ع) و یارانش را شنیده و در سوگ مصائب اهل‌بیت(ع) اشک ماتم ریختند.



همچنین آیین قرائت زیارت ناحیه مقدسه در مسجد الوندیه قم برگزار شد و جمع زیادی از عاشقان اهل‌بیت(ع) در این مراسم معنوی حضور یافتند.



از دیگر برنامه‌های شاخص عاشورای قم، برگزاری آیین سنتی دسته طویریج بود که با حضور نجفی‌ها و کربلایی‌های مقیم قم برگزار شد.



شرکت‌کنندگان در این آیین پس از حرکت از گلزار شهدا و حضور در محل برپایی نمادین خیام حسینی، با شور و حالی خاص مسیر خود را به سمت حرم مطهر ادامه دادند.



در آغاز این برنامه نیز آیین نمادین به آتش کشیده شدن خیام حسینی برگزار شد و عزاداران با یادآوری مصائب اهل‌بیت(ع) به سوگواری پرداختند.

مراسم عزاداری در دفتر بیوت مراجع عظام تقلید و علمای قم نیز برپا شد و سخنرانان و مداحان در مصیبت روز دهم محرم به سخنرانی و مدیحه سرایی پرداختند.



امامزادگان و بقاع متبرکه قم نیز میزبان دسته های عزاداری عاشوری حسینی بودند و عزاداران حسینی با ورود به صحن این امامزاده ها ارادت خود را به ساحت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و اهل بیت علیهم‌السلام اعلام کردند.



در میان دسته‌های عزاداری، هیئت افغانستانی‌های و عراقی های مقیم قم نیز با شور و شکوه خاصی در میدان آستانه به عزاداری پرداختند و جلوه‌ای از وحدت و ارادت شیعیان به مکتب حسینی را به نمایش گذاشتند.



دسته سقاها نیز همچون سال‌های گذشته با لباس‌های مخصوص سقایی در میان عزاداران حضور یافته و یاد و خاطره سقای دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس(ع) را زنده نگه داشتند.



آنان در پایان مراسم، مشک‌های خود را به نشانه مظلومیت و تشنگی اهل‌بیت(ع) خالی کردند و مورد توجه عزاداران قرار گرفتند.



با نزدیک شدن به غروب آفتاب، رفته رفته فضای شهر برای برگزاری آیین شام غریبان آماده می شود و هیئت‌ها و عزاداران خود را مهیای ادامه سوگواری در شب یازدهم محرم می‌کنند.



عاشورای قم امسال نیز همچون سال‌های گذشته صحنه جلوه‌های کم‌نظیری از عشق، ارادت و دلدادگی مردم به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بود؛ روزی که از نخستین ساعات صبح ، نام حسین(ع) در کوچه‌ها، خیابان‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و صحن‌های حرم مطهر بانوی کرامت طنین‌انداز بود و شهر مقدس قم را در دریایی از حزن و معرفت حسینی فرو برد.