علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای اصلی استان دوطرفه است.
وی افزود: در محور کندوان، مسیر جنوب به شمال در محدودههای سیاهپیشه تا مجلار با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین مواجه است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در محدوده سهراهی کلاو، تردد خودروها نیمهسنگین گزارش شده و در سایر بخشهای این محور جریان ترافیک وضعیت عادی دارد.
صادقی با بیان اینکه تردد در دیگر راههای ارتباطی استان عادی و روان است، گفت: محدودیتهای ترافیکی ویژه تعطیلات از ظهر سهشنبه در محورهای استان آغاز شده و تا صبح شنبه ادامه خواهد داشت.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان مطلع شوند و با توجه به حجم تردد، زمان مناسبی را برای سفر انتخاب کنند.
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