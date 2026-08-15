قاچاقچی سیگار در نهاوند به بیش از ۳۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی محمدی اظهار کرد: شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نهاوند به پرونده حمل ۳۷۰ هزار و ۶۰۰ نخ انواع سیگار خارجی به ارزش ۳۰ میلیارد و ۶۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک گمرکی برای محموله کشف‌شده، اتهام قاچاق کالا را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ادامه داد: متخلف افزون بر ضبط کالا به پرداخت ۳۰ میلیارد و ۶۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

محمدی گفت: شعبه همچنین با توجه به ضبط خودرو حامل محموله قاچاق متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، معادل ارزش خودرو محکوم کرد و متخلف در مجموع به پرداخت ۳۶ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان خاطرنشان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نهاوند محموله قاچاق را از یک دستگاه خودروی پژو پارس کشف کردند و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.