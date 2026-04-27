به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی عصر دوشنبه در نشست بررسی مسائل زیستمحیطی مناطق آزاد بانه و مریوان اظهار کرد: توسعه اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که در مسیر پایداری و با رعایت اصول حفاظت از محیط زیست حرکت کند.
وی با تأکید بر لزوم تهیه پیوستهای زیستمحیطی برای طرحهای صنعتی افزود: اجرای پروژهها بدون در نظر گرفتن الزامات زیستمحیطی، نهتنها به منابع طبیعی آسیب میزند بلکه توسعه را با چالشهای جدی مواجه میکند.
وی ادامه داد: تأمین منابع آب پایدار و حفظ اکوسیستمهای طبیعی، از مهمترین پیشنیازهای توسعه در مناطق آزاد بانه و مریوان است و باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان بیان کرد: رعایت ضوابط زیستمحیطی علاوه بر حفاظت از طبیعت، از نظر اقتصادی نیز به نفع صنایع بوده و موجب استقرار اصولی و پایدار واحدهای صنعتی میشود.
وی همچنین بر تقویت پیوند میان محیط زیست، صنعت و منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: این همافزایی میتواند ضمن تحقق رشد اقتصادی، از تخریب زیستگاهها و کاهش تنوع زیستی جلوگیری کند.
زندی در ادامه از ضرورت تدوین سند جامع زیستمحیطی و تشکیل کارگروه مشترک میان دستگاههای مرتبط خبر داد و افزود: این اقدام با هدف طراحی نقشه راه توسعه پایدار و کاهش آسیبهای زیستمحیطی در دستور کار قرار گرفته است.
در این نشست، مدیران مناطق آزاد بانه و مریوان نیز با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست، بر آمادگی خود برای همکاری با دستگاههای متولی و اجرای پروژههای سازگار با محیط زیست تأکید کردند.
نظر شما