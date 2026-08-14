به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن کبریایی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه اردستان با اشاره به فرارسیدن ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: روز نخست این ماه یادآور هجرت تاریخی پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه است؛ هجرتی که به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ اسلام، زمینه‌ساز گسترش و تثبیت دین مبین اسلام شد.

وی افزود: پس از ماه‌های حزن و اندوه و ایام عزاداری، ورود به ماه ربیع‌الاول فرصت مناسبی برای توجه به مناسبت‌های ارزشمند این ماه است که در صدر آنها ولادت با سعادت پیامبر اکرم(ص) قرار دارد؛ ولادتی که در میان مسلمانان درباره تاریخ آن نقل‌های متفاوتی وجود دارد.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: پیش از هجرت، مسلمانان در مکه تحت فشار و آزار مشرکان قرار داشتند و مردم یثرب که بعدها مدینه نام گرفت، حمایت خود را از پیامبر اکرم(ص) اعلام کردند و زمینه برای هجرت مسلمانان و سپس رسول خدا(ص) به مدینه فراهم شد.

کبریایی تصریح کرد: مشرکان مکه هنگامی که متوجه شدند پیامبر اکرم(ص) درصدد خروج از مکه است، برای جلوگیری از گسترش اسلام نقشه‌های مختلفی طراحی کردند و در نهایت تصمیم گرفتند با مشارکت افراد قبایل مختلف، پیامبر را به شهادت برسانند تا مسئولیت خون آن حضرت متوجه یک قبیله خاص نباشد.

وی بیان کرد: قرآن کریم در آیه «وَإِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا...» به این توطئه اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که مشرکان برای مقابله با پیامبر اکرم(ص) نقشه کشیدند، اما اراده الهی بر حفظ و پیروزی پیامبر و دین اسلام قرار گرفت.

این قاضی دادگستری ادامه داد: در شب هجرت، پیامبر اکرم(ص) از سوی جبرئیل از نقشه مشرکان آگاه شد و از امیرالمؤمنین علی(ع) خواست تا برای حفظ جان پیامبر در بستر ایشان بخوابد؛ حضرت علی(ع) نیز با فداکاری و ایمان، این مسئولیت بزرگ را پذیرفت.

کبریایی اضافه کرد: این واقعه که به «لیلةالمبیت» معروف است، جلوه‌ای روشن از ایثار و فداکاری امیرالمؤمنین(ع) در راه خدا و پیامبر اکرم(ص) به شمار می‌رود و آیه «وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ» نیز در همین زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که مشرکان وارد خانه پیامبر(ص) شدند، با دیدن امیرالمؤمنین(ع) در بستر آن حضرت متوجه شدند که پیامبر از مکه خارج شده است و پس از آن، تلاش گسترده‌ای برای یافتن و تعقیب رسول خدا(ص) آغاز کردند.

کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) در جریان هجرت ابتدا به غار ثور پناه برد و مشرکان تا نزدیکی آن غار نیز پیش رفتند، اما به اراده الهی نتوانستند پیامبر را پیدا کنند و رسول خدا(ص) پس از پشت سر گذاشتن این مرحله، خود را به مدینه رساند.

کبریایی بیان کرد: هجرت پیامبر اکرم(ص) تنها یک جابه‌جایی از شهری به شهر دیگر نبود، بلکه نقطه آغاز مرحله‌ای جدید در تاریخ اسلام محسوب می‌شود و به همین دلیل، هجرت رسول خدا(ص) مبنای تقویم هجری قرار گرفت.

وی ادامه داد: از زمان هجرت پیامبر اکرم(ص) تاکنون، دشمنان اسلام همواره تلاش کرده‌اند نور اسلام را خاموش کنند، اما برخلاف خواست آنان، این دین نه تنها از بین نرفته بلکه در طول تاریخ گسترش یافته و پرفروغ‌تر شده است.

این قاضی دادگستری یادآور شد: همان‌گونه که در دوران پیامبر اکرم(ص) توطئه‌های مختلف دشمنان نتوانست مانع گسترش اسلام شود، امروز نیز اراده الهی بر حفظ و گسترش معارف اسلام قرار گرفته است و مسلمانان باید در مسیر حفظ این ارزش‌ها و تقویت ایمان و وحدت تلاش کنند.

کبریایی تاکید کرد: امید است با ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) در دوران عمر ما، زمینه تحقق کامل وعده‌های الهی فراهم شود و بتوانیم توفیق درک ظهور و حضور در رکاب حضرت را پیدا کنیم.