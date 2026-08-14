اسدالله جلال‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با افزایش تقاضای سفر به مشهد مقدس و حضور گسترده زائران در ایام پایانی ماه صفر، ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای خراسان جنوبی از ۱۸ مردادماه در آماده‌باش قرار گرفته است.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح تا ۲۳ مردادماه، در بخش رفت ۵۸۱ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان انجام شد و طی آن ۱۴ هزار و ۸۶۵ مسافر از خراسان جنوبی به مقصد مشهد مقدس اعزام شدند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: در همین مدت، در بخش برگشت نیز ۳۷۶ سفر انجام شده و هفت هزار و ۵۷۹ زائر و مسافر از مشهد مقدس به مقصد خراسان جنوبی بازگشته‌اند.

جلال‌زاده با اشاره به تداوم روند بازگشت زائران گفت: در مجموع طی این مدت بیش از ۲۲ هزار و ۴۰۰ زائر و مسافر در مسیرهای رفت و برگشت بین خراسان جنوبی و مشهد مقدس توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان جابه‌جا شده‌اند.

وی با تأکید بر تداوم آمادگی ناوگان برای پاسخگویی به تقاضای سفر در روزهای پیش‌رو اظهار کرد: ظرفیت ناوگان عمومی استان به‌صورت مستمر رصد و مدیریت می‌شود و تلاش داریم با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، سفر ایمن و روانی برای زائران و مسافران فراهم کنیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی تصریح کرد: نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل و ناوگان عمومی نیز به‌صورت مستمر انجام می‌شود و کارشناسان و عوامل نظارتی بر نحوه ارائه خدمات، رعایت مقررات حمل‌ونقل، وضعیت فنی وسایل نقلیه و الزامات ایمنی سفر نظارت دارند.

جلال‌زاده از زائران و مسافران خواست با مدیریت زمان سفر و برنامه‌ریزی مناسب برای بازگشت، حتی‌الامکان سفر خود را به روزها و ساعات اوج تردد موکول نکنند تا روند جابه‌جایی با سهولت بیشتری انجام شود.

وی یادآور شد: مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی تا پایان طرح جابه‌جایی زائران و مسافران، روند اعزام و بازگشت را به‌صورت مستمر رصد و مدیریت کرده و تمامی ظرفیت‌های موجود را برای ارائه خدمات ایمن و مطلوب به زائران امام رضا(ع) به کار خواهد گرفت.