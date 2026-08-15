به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت یک میلیون و ۶۸۷ هزار و ۴۹۹ تردد در محورهای مواصلاتی استان طی روزهای ۲۰ تا ۲۲ مردادماه خبر داد.
وی با اشاره به آمار ثبتشده در سامانههای هوشمند راهداری اظهار کرد: حجم تردد در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: بررسی دادههای ترافیکی نشان میدهد افزایش سفر در روزهای پایانی ماه صفر، موجب رشد قابل توجه تردد در محورهای استان شده و سامانههای هوشمند، وضعیت عبور و مرور در مسیرهای مختلف را بهصورت مستمر رصد کردهاند.
علیآبادکتول ـ گرگان در صدر تردد
مصدقی با اشاره به پرترددترین مسیر استان گفت: محور علیآبادکتول به گرگان طی این مدت با ثبت ۹۷ هزار و ۴۳۴ تردد، بیشترین میزان عبور و مرور را در میان محورهای مواصلاتی گلستان داشته است.
وی ادامه داد: بیشترین حجم ترافیک نیز در فاصله ساعت ۱۷ تا ۱۸ به ثبت رسیده و این بازه زمانی به عنوان ساعت اوج تردد در محورهای اصلی استان شناسایی شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان با بیان اینکه بخشی از افزایش تردد مربوط به سفرهای بروناستانی بوده است، گفت: ۶۶ درصد از ترددهای ثبتشده مربوط به مسافران بومی و ۳۴ درصد متعلق به مسافران غیربومی بوده است.
خراسان رضوی، تهران و مازندران؛ مبدأ بخش مهمی از مسافران
مصدقی اظهار کرد: در میان مسافران غیربومی، سهم قابل توجهی به مسافران ورودی از استانهای خراسان رضوی، تهران و مازندران اختصاص داشته است.
وی با تأکید بر نقش سامانههای هوشمند در مدیریت ترافیک افزود: پایش لحظهای تردد در محورهای استان، امکان شناسایی مسیرهای پرترافیک و برنامهریزی برای مدیریت بهتر عبور و مرور را فراهم میکند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم تردد در محورهای استان، بهویژه در ساعات اوج، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین رانندگی، از هرگونه شتاب و عجله در مسیرهای پرتردد پرهیز کنند.
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