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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

تردد در جاده‌های گلستان ۲۲ درصد افزایش یافت

تردد در جاده‌های گلستان ۲۲ درصد افزایش یافت

گرگان-مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان گفت:جاده‌های گلستان در دهه پایانی صفر شاهد افزایش ۲۲ درصدی تردد نسبت به سال گذشته بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت یک میلیون و ۶۸۷ هزار و ۴۹۹ تردد در محورهای مواصلاتی استان طی روزهای ۲۰ تا ۲۲ مردادماه خبر داد.

وی با اشاره به آمار ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند راهداری اظهار کرد: حجم تردد در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بررسی داده‌های ترافیکی نشان می‌دهد افزایش سفر در روزهای پایانی ماه صفر، موجب رشد قابل توجه تردد در محورهای استان شده و سامانه‌های هوشمند، وضعیت عبور و مرور در مسیرهای مختلف را به‌صورت مستمر رصد کرده‌اند.

علی‌آبادکتول ـ گرگان در صدر تردد

مصدقی با اشاره به پرترددترین مسیر استان گفت: محور علی‌آبادکتول به گرگان طی این مدت با ثبت ۹۷ هزار و ۴۳۴ تردد، بیشترین میزان عبور و مرور را در میان محورهای مواصلاتی گلستان داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین حجم ترافیک نیز در فاصله ساعت ۱۷ تا ۱۸ به ثبت رسیده و این بازه زمانی به عنوان ساعت اوج تردد در محورهای اصلی استان شناسایی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با بیان اینکه بخشی از افزایش تردد مربوط به سفرهای برون‌استانی بوده است، گفت: ۶۶ درصد از ترددهای ثبت‌شده مربوط به مسافران بومی و ۳۴ درصد متعلق به مسافران غیربومی بوده است.

خراسان رضوی، تهران و مازندران؛ مبدأ بخش مهمی از مسافران

مصدقی اظهار کرد: در میان مسافران غیربومی، سهم قابل توجهی به مسافران ورودی از استان‌های خراسان رضوی، تهران و مازندران اختصاص داشته است.

وی با تأکید بر نقش سامانه‌های هوشمند در مدیریت ترافیک افزود: پایش لحظه‌ای تردد در محورهای استان، امکان شناسایی مسیرهای پرترافیک و برنامه‌ریزی برای مدیریت بهتر عبور و مرور را فراهم می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم تردد در محورهای استان، به‌ویژه در ساعات اوج، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین رانندگی، از هرگونه شتاب و عجله در مسیرهای پرتردد پرهیز کنند.

کد مطلب 6916925

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