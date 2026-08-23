به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین محمدی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، پروژه‌های آبخیزداری در استان مرکزی با هدف مدیریت روان‌آب، کنترل سیلاب، کاهش فرسایش خاک و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این طرح‌ها شامل احداث سامانه آبگیر باران در گل‌چشمه محلات با اعتبار ۳۱ میلیارد ریال و دایک پخش سیلاب در روستای زر دلیجان با اعتبار ۲۸ میلیارد ریال است.

محمدی تصریح کرد: بهره‌مندی مستقیم ۲۱۰ خانوار روستایی و ایجاد ۸۰ فرصت شغلی شامل ۳۰ شغل مستقیم و ۵۰ شغل غیرمستقیم، از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این پروژه‌ها در مناطق هدف است.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این پروژه‌های جدید، تعداد سازه‌های آبخیزداری اجرا شده در سطح استان به ۱۲ هزار و ۹۴۶ سازه می‌رسد که افتخاری بزرگ برای مجموعه منابع طبیعی استان در مسیر حفاظت از آب و خاک است.

محمدی گفت: این سازه‌ها در هر بارندگی ظرفیت کنترل ۹۴ میلیون و ۱۶۴ هزار مترمکعب از روان‌آب‌های سطحی استان را دارند و نقش مؤثری در مهار سیلاب ایفا می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تاکید کرد: کنترل روان‌آب‌ها همچنین با کاهش خسارات به اراضی کشاورزی و زیرساخت‌ها، از فرسایش خاک جلوگیری کرده و به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی کمک می‌کند.

وی افزود: اجرای پروژه‌های آبخیزداری با هدف مدیریت روان‌آب، کاهش فرسایش خاک و تقویت توان اکولوژیکی مناطق در دستور کار قرار دارد و می‌تواند به پایداری منابع طبیعی و افزایش تاب‌آوری در برابر مخاطرات اقلیمی کمک کند.

محمدی بیان کرد: تداوم این اقدامات با تقویت منابع آب و خاک، حفظ ظرفیت‌های زیست‌محیطی و بهبود شرایط زیست‌پذیری مناطق، زمینه‌ساز حفاظت از منابع طبیعی و تأمین امنیت زیستی نسل‌های آینده خواهد بود.