ایران از دکترین دفاعی به سمت بازدارندگی تهاجمی حرکت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امین علی میرزایی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سردرود با تشریح مولفه‌های بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دکترین نظامی کشور در سال‌های گذشته بر بازدارندگی دفاعی و واکنشی استوار بوده و سه اصل بازدارندگی نامتقارن، صبر راهبردی و واکنش تلافی‌جویانه محاسبه‌شده را دنبال کرده است.

وی با بیان اینکه بازدارندگی نامتقارن به معنای افزایش هزینه اقدام نظامی برای دشمن است، افزود: کشوری که از نظر حجم و نوع تجهیزات نظامی در سطح پایین‌تری قرار دارد می‌تواند با استفاده از ابزارها و روش‌های متفاوت، هزینه اقدام طرف مقابل را به‌گونه‌ای افزایش دهد که منافع حاصل از تجاوز برای دشمن کمتر از خسارت‌های آن باشد.

امام جمعه سردرود ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته با تکیه بر همین رویکرد توان موشکی و سایر ظرفیت‌های دفاعی خود را توسعه داده و توانسته است سطح بازدارندگی کشور را افزایش دهد.

حجت الاسلام میرزایی با اشاره به احکام اخیر فرمانده معظم کل قوا برای فرماندهان ارشد نیروهای مسلح تصریح کرد: در این احکام بر آمادگی هوشمندانه برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن تاکید شده و این مسئله نشان می‌دهد که رویکرد دفاعی کشور متناسب با شرایط جدید در حال تغییر است.

وی گفت: تهدیدات امروز دشمن دیگر فقط در قالب جنگ کلاسیک و رویارویی مستقیم نیست بلکه جنگ سایه، جنگ خاکستری و جنگ ترکیبی در دستور کار قرار گرفته و حملات سایبری، ترور هدفمند دانشمندان و فرماندهان، خرابکاری در زیرساخت‌های حیاتی و فشارهای مالی و اقتصادی از جمله ابزارهای این نوع تقابل است.

امام جمعه سردرود یکی دیگر از دلایل تغییر رویکرد دفاعی کشور را تلاش دشمن برای فرسایش تدریجی بازدارندگی دانست و بیان کرد: دشمن با اقدامات محدود و مرحله‌ای تلاش می‌کند آستانه واکنش جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد و خطوط قرمز را به‌تدریج جابه‌جا کند بنابراین حفظ ابتکار عمل و افزایش آمادگی برای مقابله با تهدیدات ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند همواره در جایگاه بازیگری قرار داشته باشد که منتظر اقدام طرف مقابل بماند بلکه باید متناسب با شرایط و تهدیدات، ابتکار عمل را در اختیار داشته باشد.

حجت الاسلام میرزایی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر نیز گفت: بخشی از رویکرد جدید بر این مبنا است که پیش از آنکه دشمن بتواند اقدام خود را عملیاتی کند، ابتکار عمل از سوی جمهوری اسلامی ایران در دست گرفته شود.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت تثبیت جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران از قدرت‌های مهم منطقه‌ای است و باید بتواند جایگاه و اقتدار خود را در عرصه بین‌المللی تثبیت کند.

امام جمعه سردرود با تاکید بر ضرورت هوشیاری عمومی گفت: جنگ تمام نشده است و مردم باید نسبت به ترددها و موارد مشکوک در اطراف شهرها، روستاها و مناطق محل سکونت خود حساس باشند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ به مراجع انتظامی و امنیتی اطلاع دهند و تاکید کرد: همکاری مردم با نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی نقش مهمی در حفظ امنیت کشور دارد.