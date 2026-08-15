فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های بالای بخش کشاورزی در ایلام، اظهار داشت: هدف‌گذاری افزایش تولیدات کشاورزی استان از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن فعلی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در دستور کار قرار گرفته است و با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از تولیدکنندگان، به دنبال تحقق این هدف در سال‌های آینده هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم مشکلات گلخانه‌داران در سال‌آباد با بانک عامل است، افزود: خوشبختانه با رایزنی‌های انجام‌شده، تصمیماتی برای به‌روزرسانی بدهی‌های آنها و تسهیل ادامه فعالیت آنها اتخاذ شده است و این اقدام، گامی مؤثر در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش گلخانه‌داری استان محسوب می‌شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اینکه بحث حق‌آبه‌های کشاورزی و مشکلات کشتارگاه‌های مرغ نیز از دیگر موضوعات مهم حوزه کشاورزی استان است، تصریح کرد: برای این مسائل نیز راهکارهای مناسبی ارائه شده است و با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، به دنبال رفع سریع این موانع هستیم تا تولیدکنندگان با دغدغه کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.

همتی با تأکید بر اینکه کارگروه تسهیل استانی باید در مسیری حرکت کند که تولید استان را افزایش دهد، خاطرنشان کرد: با حمایت از تولیدکنندگان، ارائه تسهیلات مناسب و رفع موانع پیش‌روی آنها، می‌توان به افزایش تولید و اشتغال در بخش کشاورزی کمک کرد و این اقدامات، گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصادی، خودکفایی و کاهش وابستگی استان به واردات محصولات کشاورزی خواهد بود.

وی ادامه داد: امیدواریم با تداوم این روند، شاهد رونق هرچه بیشتر بخش کشاورزی و بهبود معیشت کشاورزان باشیم.