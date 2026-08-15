تولید نانوجاذب ایرانی برای افزایش عمر نگهداری میوه و گل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شرکت دانش‌بنیان «سرو نگین صنعت ماندگار جهان» با توسعه ساشه‌های نانوجاذب اتیلن، راهکاری فناورانه برای افزایش ماندگاری میوه‌ها، سبزیجات و گل‌ها ارائه کرده است. این محصول با جذب گاز اتیلن، که عامل طبیعی تسریع‌کننده فرآیند رسیدن و فساد محصولات گیاهی است، روند افت کیفیت را کند می‌کند و زمان نگهداری محصولات را افزایش می‌دهد. قابلیت طراحی اختصاصی بر اساس نوع محصول، شرایط حمل‌ونقل و نیاز بازار هدف، این فناوری را به گزینه‌ای مناسب برای فعالان حوزه کشاورزی و صادرات تبدیل کرده است. تولید انبوه این ساشه‌ها می‌تواند علاوه بر کاهش هدررفت محصولات، به حفظ کیفیت کالاهای صادراتی و تقویت جایگاه محصولات کشاورزی ایران در بازارهای جهانی کمک کند.

در بسیاری از کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی، بخش قابل توجهی از تولیدات به دلیل نبود روش‌های مناسب نگهداری پس از برداشت، پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده از بین می‌رود. استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش عمر مفید محصولات، یکی از راهکارهای مهم برای کاهش این خسارت‌ها محسوب می‌شود. در همین راستا، شرکت «سرو نگین صنعت ماندگار جهان» با بهره‌گیری از فناوری نانو، محصولی را توسعه داده است که می‌تواند به حفظ تازگی و کیفیت محصولات کشاورزی کمک کند.

ساشه‌های نانوجاذب اتیلن این شرکت با هدف کنترل فرآیند رسیدگی میوه‌ها و سبزیجات طراحی شده‌اند. اتیلن گازی طبیعی است که توسط بسیاری از گیاهان تولید می‌شود و نقش مهمی در آغاز و سرعت‌بخشی به فرآیند رسیدن دارد. افزایش غلظت این گاز در محیط‌های بسته مانند سردخانه‌ها، بسته‌بندی‌ها و محموله‌های صادراتی، می‌تواند موجب تسریع فساد و کاهش کیفیت محصولات شود.

فناوری به‌کاررفته در این ساشه‌ها با جذب مولکول‌های اتیلن، سرعت رسیدن محصولات را کاهش داده و شرایط مناسب‌تری برای نگهداری طولانی‌مدت آن‌ها فراهم می‌کند. این محصول از نظر ظاهری مشابه ساشه‌های جاذب رطوبت است، اما عملکرد آن بر پایه جاذب‌های نانوساختار قرار دارد.

مواد مورد استفاده در این ساشه‌ها می‌تواند شامل ترکیبات نانویی خالص یا ساختارهای کامپوزیتی بر پایه پلیمرها و زئولیت‌ها باشد که در قالب پودر، گرانول یا اکسترود تولید می‌شوند. میزان ماده جاذب در هر ساشه نیز با توجه به نوع محصول، حجم بسته‌بندی، مدت زمان نگهداری و شرایط انتقال تنظیم می‌شود؛ موضوعی که امکان ارائه راهکار اختصاصی برای محصولات مختلف را فراهم کرده است.

واحدهای سورتینگ، شرکت‌های صادراتی، تولیدکنندگان میوه و فعالان حوزه گل و گیاه از جمله مصرف‌کنندگان اصلی این فناوری هستند. شرکت سرو نگین صنعت ماندگار جهان ظرفیت تولید سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون عدد ساشه را دارد و می‌تواند محصولات خود را متناسب با نیاز هر گروه از محصولات کشاورزی طراحی و عرضه کند.

از مهم‌ترین مزیت‌های این فناوری می‌توان به افزایش دوره ماندگاری، کاهش ضایعات، قیمت مناسب و حفظ کیفیت محصولات در مسیر انتقال و صادرات اشاره کرد. این ویژگی‌ها به‌ویژه برای محصولات حساس و صادراتی مانند کیوی، توت‌فرنگی، گیلاس، انار و فلفل دلمه‌ای اهمیت زیادی دارد؛ چراکه کاهش افت کیفیت در زنجیره صادرات می‌تواند رضایت مشتریان خارجی و اعتبار محصولات ایرانی را افزایش دهد.

شرکت سرو نگین صنعت ماندگار جهان با تمرکز بر توسعه فناوری‌های نانوجاذب، در تلاش است سهم بیش‌تری از بازار داخلی و بین‌المللی این حوزه را به دست آورد. با توجه به افزایش نیاز جهانی به کاهش هدررفت مواد غذایی و مدیریت بهتر منابع کشاورزی، استفاده از چنین فناوری‌هایی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، کاهش دورریز و تقویت صادرات محصولات کشاورزی کشور ایفا کند.