به گزارش خبرنگار مهر، سعید رضایی صبح سهشنبه در نشست خبری رویداد استعدادیابی «قهرمان قلهها»، اظهار کرد: «قهرمان قلهها» یک رویداد برای سرمایهگذاری روی آینده کرمانشاه است و تلاش میکنیم از طریق آن گنجینههای پنهان و استعدادهای موجود در محلات استان شناسایی و پرورش داده شوند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ نسخهای از این برنامه با عنوان «عصر جدید محلات» برگزار شد که در ۹ محله اجرا شد و ۵۷۳ اثر و اجرا برای آن ارسال و بیش از ۴۲ هزار رأی مردمی ثبت شد و شرکتکنندگان در ۲۱ رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند.
دبیر اجرایی رویداد «قهرمان قلهها» تصریح کرد: امسال علاوه بر برندسازی، موضوع توانمندسازی نیز به برنامه اضافه شده و مسیر جدیدی برای ادامه فعالیت استعدادها طراحی شده است. این رویداد با رویکرد محلهمحوری برگزار میشود و به گفته وی، چنین مدلی تاکنون در کشور به این شکل اجرا نشده است.
رضایی با اشاره به عرصههای رقابت در این رویداد گفت: پنج عرصه ورزشی، هنری و ادبی، فنی و مهندسی، فرهنگی و مذهبی و رسانهای برای رقابت در نظر گرفته شده است و هر عرصه بهصورت مستقل داوری میشود و قهرمان خود را خواهد داشت.
وی ادامه داد: در بخش ورزشی، رشتههای گروهی، فردی و نمایشی، در بخش فنی و مهندسی حوزههایی مانند هوش مصنوعی، هک و امنیت، بازیسازی و رباتیک و در بخش هنری و ادبی نیز استندآپ کمدی، نمایش، خوانندگی، خوشنویسی، داستاننویسی و سرود پیشبینی شده است.
دبیر اجرایی رویداد «قهرمان قلهها» افزود: در عرصه فرهنگی و مذهبی رشتههایی همچون مداحی، تواشیح، عزاداری، دعاخوانی، حفظ آیات و صوت و لحن و در عرصه رسانه نیز انیمیشن، پادکست، تیزر و دوبله مورد توجه قرار گرفته است.
رضایی با بیان اینکه فعالیتهای رسانهای شرکتکنندگان باید به معرفی کرمانشاه اختصاص داشته باشد، گفت: یکی از اهداف این بخش، معرفی ظرفیتهای استان است و محتوایی که در عرصه رسانه تولید میشود باید در راستای معرفی کرمانشاه باشد.
وی درباره نحوه ثبتنام نیز اظهار کرد: علاقهمندان میتوانند با ارسال عدد ۵ به سامانه ۳۰۰۰۱۹۱۹۵۴ فرآیند ثبتنام را آغاز کنند و پس از دریافت لینک، اطلاعات خود را تکمیل کنند. سپس داوری اولیه انجام میشود و در هر عرصه ۱۵ نفر از افراد توانمندتر مستقیماً به مرحله رقابت استانی راه پیدا میکنند.
دبیر اجرایی رویداد «قهرمان قلهها» بیان کرد: سایر شرکتکنندگان بر اساس محل سکونت خود در مرحله محلهای به رقابت میپردازند و به مدت یک ماه از آموزش و توانمندسازی برخوردار خواهند شد. در ادامه، قهرمان هر عرصه در محله با برگزیدگان مرحله استانی رقابت میکند و مراحل نیمهنهایی و نهایی برگزار خواهد شد.
رضایی با اشاره به هدف نهایی این فرایند گفت: قرار نیست مسیر استعدادها با پایان رقابت متوقف شود، بلکه تلاش کردهایم زمینه اتصال افراد مستعد به باشگاههای ورزشی، شرکتهای دانشبنیان و نهادهای فرهنگی فراهم شود و بخش عمده این هماهنگیها با دستگاههای متولی و مجموعههای مردمی انجام شده است.
وی افزود: حمایت از استعدادها تنها به افرادی که عنوان قهرمانی کسب میکنند محدود نیست و شرکتکنندگانی که استعداد و توانمندی لازم را دارند نیز میتوانند پس از پایان رویداد مورد حمایت قرار گیرند.
دبیر اجرایی رویداد «قهرمان قلهها» مسجد، سمنها، خانههای احسان، مراکز نیکوکاری، پایگاههای بسیج، هیئتها و ادارات فعال در محلات را از مجموعههای مؤثر در اجرای مرحله محلهای عنوان کرد و گفت: محلهمحوری یکی از محورهای اصلی این برنامه است و ظرفیتهای موجود در محلات برای اجرای آن به کار گرفته میشود.
رضایی درباره مشارکت دستگاههای اجرایی نیز گفت: ادارات در حوزههایی مانند اطلاعرسانی، معرفی داور، پشتیبانی لجستیکی، توانمندسازی استعدادها و حمایت مالی میتوانند در اجرای رویداد نقشآفرینی کنند.
وی ایجاد زمینه کارآفرینی و اشتغال، افزایش شور و نشاط اجتماعی، تقویت فعالیتهای تربیتی و گروهی، معرفی کرمانشاه و شناسایی استعدادها را از اهداف «قهرمان قلهها» برشمرد و خاطرنشان کرد: محدوده اجرای طرح سراسر استان کرمانشاه است و همه شهرستانها، روستاها و ظرفیتهای استان امکان حضور در این رویداد را دارند.
دبیر اجرایی رویداد «قهرمان قلهها» گفت: اگرچه در مراحل ثبتنام، شرکتکنندگانی از استانهای ایلام و کردستان نیز حضور داشتهاند، اما محور اصلی این برنامه استعدادیابی از میان ظرفیتهای کرمانشاه است و همه ردههای سنی، چه خواهران و چه برادران، میتوانند در آن شرکت کنند.
رضایی درباره زمانبندی اجرای برنامه نیز اظهار کرد: مهلت ثبتنام تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و پس از آن حدود ۱۰ روز برای داوری اولیه، یک ماه برای توانمندسازی، یک ماه برای مرحله نیمهنهایی و حدود ۲۰ روز برای مرحله نهایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، کل فرآیند اجرای رویداد حدود چهار تا پنج ماه زمان خواهد برد و تلاش میشود مرحله نهایی در قالب یک دکور و قاب حرفهای برگزار شود تا ضمن معرفی قهرمانان، تصویری از ظرفیتهای کرمانشاه نیز در سطح ملی ارائه شود.
دبیر اجرایی رویداد «قهرمان قلهها» همچنین از هماهنگی برای پوشش رسانهای برنامه خبر داد و گفت: صداوسیما پوشش خبری و تبلیغاتی رویداد را دنبال میکند و برای پخش آن در شبکه زاگرس و شبکه نسیم نیز هماهنگیهایی انجام شده و تلاش میشود امکان پخش از شبکههای دیگر نیز فراهم شود.
رضایی در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش گفت: پوسترهای رویداد از طریق برنامه شاد در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته و قرار است جلساتی با نخبگان این مجموعه، از جمله دانشآموزان و مدیران، برگزار شود.
وی ادامه داد: مهلت ثبتنام تا ۱۵ مهرماه تعیین شده تا فرصت بیشتری برای حضور دانشآموزان وجود داشته باشد. همچنین ظرفیت دانشگاهها نیز در رشتههای مختلف مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تعطیلی دانشگاهها، از بسترهای فضای مجازی برای اطلاعرسانی استفاده شده است.
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