به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، پنجمین نشست هیأت رئیسه فدراسیون تیراندازی به ریاست سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون، و با حضور اعضای هیأت رئیسه برگزار شد



در این نشست میزان پاداش مدال‌آوران تیراندازی در بازی‌های آسیایی به تصویب رسید. بر این اساس، مدال‌آوران طلا سه میلیارد تومان، مدال‌آوران نقره یک میلیارد تومان و مدال‌آوران برنز ۴۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.



همچنین در این نشست با افزایش ۴۰ درصدی حق‌الزحمه آموزش مربیان موافقت و این موضوع به تصویب هیأت رئیسه رسید.

پنجمین نشست هیأت رئیسه فدراسیون تیراندازی با حضور امید نجاری، سرپرست دبیرکلی، محمد پاشا، سرپرست نایب‌رئیسی، وحید محمودیان، بازرس فدراسیون و همچنین غلامعلی میرزائیان، مرتضی ناجی، یوسف آجورلو و الهه احمدی، اعضای هیأت رئیسه فدراسیون تیراندازی برگزار شد.