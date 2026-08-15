آغاز عملیات اجرایی بزرگترین انبار عمومی، سیلوی غلات و سردخانه دراردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری اظهار کرد: ‌عملیات اجرایی این طرح سردخانه زیر صفر واتمسفری کشاورزی به مساحت ۳۵هکتار درهفته دولت در شهرستان اردبیل شروع می شود.

وی افزود: این طرح گامی بلند در مسیر کاهش ضایعات، جلوگیری از خام فروشی و توسعه صادرات و اشتغال کشاورزی شهرستان به شمار می رود واین طرح شامل احداث انبار و سیلوهای نگهداری محصولات کشاورزی، سردخانه صنعتی زیر صفر، سیستم حمل ونقل مکانیزه، لجستیک تمام اتوماتیک، پارکینگ و باسکول مجهز به سیستمهای هوشمنداست.

فرماندار اردبیل با تأکید بر ظرفیتهای بالای کشاورزی منطقه، این پروژه را از مهمترین زیرساختهای اقتصادی شهرستان دانست و گفت:با توجه به جایگاه برجسته بخش کشاورزی در اردبیل، اجرای این طرح از اولویتهای راهبردی توسعه شهرستان محسوب می شود و نقش بسزایی در کاهش ضایعات محصولات، جلوگیری از خام فروشی، توسعه و رونق صادرات و اشتغالزایی پایدار در حوزه کشاورزی خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش مؤثر سرمایه گذاری بخش خصوصی در پیشبرد طرحهای عمرانی و اقتصادی، افزود:حمایت از این طرح و تسریع در اجرای آن باید در اولویت دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد؛ چرا که بهره برداری از این مجموعه می تواند اردبیل را به قطب توازنبخش و لجستیک محصولات کشاورزی منطقه تبدیل کند

فرماندار اردبیل تأکید کرد که اهتمام و حمایت همه جانبه دستگاههای مرتبط در مسیر اجرای این پروژه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بر لزوم فراهم کردن زیرساختهای لازم و تسهیل فرآیندهای اداری برای بهره برداری هرچه سریعتر این طرح تأکید کرد.