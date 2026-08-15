صدور هشدار زرد هواشناسی در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای امروز و فردا شرایط برای وقوع ناپایداریها بهویژه در ساعات بعدازظهر در سطح استان فراهم است.
وی تصریح کرد: این ناپایداریها شامل افزایش سرعت باد و تندبادهای لحظهای خواهد بود که با وقوع بادهای لحظهای، احتمال خیزش گرد و خاک در برخی نقاط وجود دارد و میتواند منجر به کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا شود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: در ساعات بعدازظهر افزایش رطوبت نیز پیشبینی میشود، بنابراین احتمال بارشهای رگباری بهویژه در ارتفاعات استان وجود دارد، بر همین اساس هشدار هواشناسی سطح زرد (به منزله آگاهی) صادر شده است.
نوروزی تأکید کرد: در این هشدار یادآور شده که احتمال لغزندگی جادهها وجود دارد و انجام فعالیتهای کوهنوردی و صعود به ارتفاعات مخاطرهآمیز خواهد بود، همچنین سازههای سبک و موقت باید از استحکام لازم برخوردار باشند.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری به وضعیت دمایی در استان اشاره کرد و گفت: در 24 ساعت گذشته سرخون با بیشینه دمای ۴۱ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود.
وی افزود: در خنکترین ساعت نیز کوهرنگ با کمینه دمای ۱۴ درجه سانتیگراد، خنکترین نقطه استان به ثبت رسید.
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