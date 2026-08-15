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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

نوربهبهانی: هندبال نوجوانان ایران به دنبال مدال و سهمیه جهانی است

نوربهبهانی: هندبال نوجوانان ایران به دنبال مدال و سهمیه جهانی است

سرمربی تیم هندبال نوجوانان پیش از اعزام به رقابتهای قهرمانی آسیا از آمادگی خوب شاگردانش و تلاش برای صعود به مسابقات جهانی گفت.

به گزارش خبرنگار مهر ، عزیز نوربهبهانی پیش از اعزام این تیم به مسابقات قهرمانی آسیا در جمع خبرنگاران گفت: بازیکنان آمادگی خوبی دارند و با انگیزه تمرینات را پشت سر گذاشته‌ایم و به مسابقات قهرمانی آسیا می‌رویم تا نتیجه خوبی بگیریم.

وی افزود: چند بار قرعه‌کشی مسابقات تغییر کرد و در نهایت در گروه سختی قرار گرفتیم، اما مدعی کسب مقام هستیم و می‌خواهیم برای کسب مدال تلاش کنیم.

وی بیان کرد: بازیکنان با انگیزه هستند و تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه را در این رقابتها بگیریم.

سرمربی تیم ملی هندبال نوجوانان درخصوص حریفان ایران در این رقابتها هم گفت: تیم عربستان در تورنمنت‌های خوبی شرکت کرده و تدارکات مناسبی داشته است. البته ما هم بیکار نبودیم و تلاش خودمان را انجام دادیم و امیدواریم بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.

مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا از ۲۹ مرداد ماه در اردن آغاز می شود

کد مطلب 6917081

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