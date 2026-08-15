نوربهبهانی: هندبال نوجوانان ایران به دنبال مدال و سهمیه جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر ، عزیز نوربهبهانی پیش از اعزام این تیم به مسابقات قهرمانی آسیا در جمع خبرنگاران گفت: بازیکنان آمادگی خوبی دارند و با انگیزه تمرینات را پشت سر گذاشتهایم و به مسابقات قهرمانی آسیا میرویم تا نتیجه خوبی بگیریم.
وی افزود: چند بار قرعهکشی مسابقات تغییر کرد و در نهایت در گروه سختی قرار گرفتیم، اما مدعی کسب مقام هستیم و میخواهیم برای کسب مدال تلاش کنیم.
وی بیان کرد: بازیکنان با انگیزه هستند و تلاش میکنیم بهترین نتیجه را در این رقابتها بگیریم.
سرمربی تیم ملی هندبال نوجوانان درخصوص حریفان ایران در این رقابتها هم گفت: تیم عربستان در تورنمنتهای خوبی شرکت کرده و تدارکات مناسبی داشته است. البته ما هم بیکار نبودیم و تلاش خودمان را انجام دادیم و امیدواریم بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.
مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا از ۲۹ مرداد ماه در اردن آغاز می شود
سرمربی تیم هندبال نوجوانان پیش از اعزام به رقابتهای قهرمانی آسیا از آمادگی خوب شاگردانش و تلاش برای صعود به مسابقات جهانی گفت.
به گزارش خبرنگار مهر ، عزیز نوربهبهانی پیش از اعزام این تیم به مسابقات قهرمانی آسیا در جمع خبرنگاران گفت: بازیکنان آمادگی خوبی دارند و با انگیزه تمرینات را پشت سر گذاشتهایم و به مسابقات قهرمانی آسیا میرویم تا نتیجه خوبی بگیریم.
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