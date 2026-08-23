شکست میلیمتری هندبال نوجوانان ایران برابر تیم قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال نوجوانان ایران یکشنبه عصر در دومین دیدار خود در مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی قطر رفت. هندبالیست های نوجوان کشورمان در حالی برابر این تیم آسیایی قرار گرفتند که قطر تیمی با ترکیب بازیکنان آفریقایی و اروپایی بود و این کار را برای شاگردان رجبی سخت کرد. تیم هندبال نوجوان هندبال ایران که در بازی اول از سد عربستان گذشته بودند، در نیمه نخست این مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند و با ارائه یک بازی منسجم، موفق شدند با نتیجه ۱۴-۹ پیروز راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم اما ورق برگشت و قطری‌ها، که در این رده سنی نیز با به خدمت گرفتن بازیکنانی از قاره‌های آفریقا و اروپا تیمی چند ملیتی را تشکیل داده‌اند، با جبران فاصله ایجادشده، در دقایق پایانی از ایران پیش افتادند و در نهایت این دیدار را با نتیجه ۲۴-۲۲ به سود خود به پایان رساندند.

قطر که سابقه کسب عنوان چهارمی جهان را در کارنامه دارد، پیش از این دیدار نیز در دو مسابقه قبلی خود در این رقابت‌ها به پیروزی رسیده بود و این مسابقه به نوعی سخت‌ترین دیدار مرحله گروهی شاگردان رجبی به شمار می‌رفت. تیم هندبال نوجوانان ایران هم اکنون با یک برد و یک باخت در جدول رده بندی گروه B دو امتیازی است و در ادامه این رقابت‌ها، فردا دوشنبه دوم شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف کویت خواهد رفت.

برنامه دیدارهای تیم هندبال نوجوانان ایران در ادامه مرحله گروهی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵:

ایران – کویت ، ساعت ۱۶:۳۰

چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵:

ایران – سوریه ، ساعت ۱۲:۳۰

مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ تا ۱۰ شهریور ماه در اردن ادامه دارد و چهار تیم برتر این مسابقات، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.